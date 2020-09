Vysokoškolské koleje pro případ karantény vyčlenily desítky pokojů

Několik desítek pokojů musely vyčlenit olomoucké vysokoškolské koleje pro případnou nutnost karantény v souvislosti s nemocí covid-19. Správa kolejí zároveň počítá s přísnými hygienickými opatřeními. Pocítí je především zahraniční studenti přijíždějících z rizikových zemí. S pandemií koronaviru mají koleje zkušenost už z jara, kdy se nemoc prokázala u pěti desítek studentů. Zájem studentů o ubytování to však letos nepoznamenalo, kapacity jsou naplněny.

Hygienická opatření v souvislosti s příchodem studentů řeší Správa kolejí a menz Univerzity Palackého s hygieniky. "Musíme mít karanténní pokoje, je to dokonce nutné podle nařízení. Žádný předpis nám však tento počet neurčuje a to nás dostává do úzkých. My jsme do konce roku vyčlenili řádově desítky pokojů," řekl ředitel kolejní správy Josef Suchánek.

V kampusu na Envelopě je vyčleněno pro tyto účely 66 pokojů a v druhém kampusu v Neředíně by jich mělo být kolem 15. "Je to pro nás docela těžká situace. Zájem o ubytování je velký a do toho musíme zároveň držet prázdné karanténní pokoje, které nemůžeme obsadit a nemáme z nich žádnou ekonomiku," řekl Suchánek. Koleje podle něj kvůli covidu-19 nastavily nový sanitační plán ohledně používání hygienických prostředků pro úklid a posílila se dezinfekce rukou. Na kolejích také visí doporučení o nošení roušek.

Opatření při příjezdu se podle nařízení vlády dotknou především zahraničních studentů přijíždějících z tzv. červených zemí, kteří musejí svůj příjezd nahlásit krajské hygienické stanici a do 72 hodin se na vlastní náklady podrobit v ČR testu na covid-19. Do výsledku testu budou umístěni v karanténních pokojích, uvedla univerzita na stránkách www.upol.cz/covid-19.

Řada opatření ani nejistota ohledně toho, zda pandemie znovu nepoznamená akademický rok, však zájem studentů o ubytování na olomouckých kolejích nepoznamenala. "Máme zájem dokonce o něco vyšší, než jsme měli v loňském roce, který byl přitom v posledních sedmi až osmi letech rekordní. Zájem je obrovský a jsme plní. Celková kapacita pro studenty je zhruba 4550 lůžek," doplnil Suchánek.

První případ onemocnění covid-19 u zahraničního studenta UP byl registrován 24. března, kdy byl pozitivně testován při návratu domů na letišti v Jižní Koreji. Počet potvrzených případů nákazy se rozrostl na 52 studentů, hygienici poté vytrasovali téměř stovku jejich kontaktů, které správa umístila do karantény. Semestr letos začíná 21. září.