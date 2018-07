Vystěhování z domovů? Mohou si za to sami, říká soudce

Členové družstva Svatopluk věděli už při projednávání trestní kauzy H-Systemu, že bydlí v majetku z konkurzní podstaty. Řekl to soudce pražského městského soudu Kamil Kydalka, který majoritního akcionáře H-Systemu Petra Smetku poslal za podvod na 12 let do vězení. Uvedl, že lidí, kteří musí podle rozhodnutí Nejvyššího soudu opustit své domovy v Horoměřicích, je mu líto, ale že si to z hlediska práva zavinili sami.

"Od nás věděli, že se to může stát. Tak ať dneska nedělají překvapené," podotkl soudce. Nynější stav je podle něj logickým vyústěním situace z let 1998 a 1999, na které se podepsal právě Smetka.

Kydalka se trestní kauzou zkrachovalého H-Systemu zabýval od chvíle, kdy dorazila k soudu, tedy od srpna 2001. V roce 2004 uznal vinným Smetku a společně s ním odsoudil k podmíněným trestům i dva představitele družstva Svatopluk - Ivana Krále a Pavla Středu, a to pro poškozování věřitele.

V rozsudku z roku 2004, který má několik stovek stran, je podle Kydalky velmi podrobně popsán celý stav kauzy. Soudce zdůraznil, že všichni poškození verdikt obdrželi a měli možnost si jej přečíst.

"Samotné družstvo spoluzakládal odsouzený Smetka. Již ve zmíněném rozsudku jsme zmínili, že je možné, že pokud budou chtít bydlet v majetku z konkurzní podstaty, budou muset bydlení znovu uhradit. Někteří i potřetí," podotkl Kydalka, který se k věci obsáhle vyjádřil i na svém facebookovém profilu.

"Samozřejmě, někdo to považuje za nespravedlivé rozhodnutí, ale tak tomu v podstatě není. Již v roce 2008 rozhodl občanskoprávní soud o tom, že pozemky i stavby na nich patří úpadci, tedy společnosti H-System. SBD Svatopluk nemělo od tohoto rozhodnutí žádné oprávnění s nemovitostmi dále nakládat," napsal Kydalka k aktuálnímu rozhodnutí Nejvyššího soudu, který dal členům družstva Svatopluk měsíční lhůtu na vystěhování z nemovitostí, jež si dostavěli svépomocí.

Podle soudce je rozhodnutí Nejvyššího soudu "trošku překvapující" v tom ohledu, že pražský městský soud i pražský vrchní soud předtím ve sporu Svatopluku a správce konkurzní podstaty H-Systemu řekly něco úplně jiného - tedy přiklonily se na stranu družstva. "Ale u civilu (civilní proces) to takto asi jde," podotkl trestní soudce.

Kydalka se vyjádřil i ke kritice ze strany prezidenta Miloše Zemana, podle nějž aktuální rozsudek vyvolává vážné pochybnosti o kvalitě a lidskosti soudního systému. "Pokud pan prezident má pochybnosti o kvalitě soudů, já osobně mám pochybnosti o tom, zda si pan prezident pamatuje, jaká byla úloha v H-Systemu jeho nejbližších spolupracovníků," uvedl na sociální síti. Doplnil, že Zemanův přítel Miroslav Šlouf "po celý rok 1996 docházel do H-Systemu a měsíc co měsíc odnášel 24 tisíc korun".

Bývalá právní zástupkyně části poškozených klientů H-Systemu Hana Marvanová v úterý na twitteru označila reakci Zemana za "neskutečnou", dělá podle ní, jako kdyby s kauzou neměl nic společného. "Ale část peněz vylákaných podvodem od klientů končila v pokladně ČSSD v době, kdy byl předsedou. Spojkou mezi ČSSD a Smetkou z H-Systému byl poradce premiéra Zemana Miroslav Šlouf," uvedla.

Vyjádření Kydalky označil mluvčí Zemana Jiří Ovčáček za "nízkou snahu pošpinit" prezidenta, který se "snaží v rámci svých možností pomoci" obyvatelům domů. "Miloš Zeman neměl a nemá žádnou osobní spojitost s kauzou H-System," poznamenal mluvčí. Připomněl, že se Smetka v minulosti označil za oběť protikorupční akce vlády premiéra Zemana Čisté ruce.

Ovčáček obvinil Kydalku, že se dopustil na sociální síti "hrubého přestupku proti cti nezávislého soudce", protože lhal. Kydalka připomněl v souvislosti s vyjádřením Zemana spor o údajné články novináře Ferdinanda Peroutky, ve kterém podle něj prezident nerespektoval soudní rozhodnutí. Soud Hradu přikázal v jednom z rozsudků omluvu za vyjádření Zemana o Peroutkovi, prezidentská kancelář tak ve stanovené lhůtě neučinila a čelila proto exekuci. Nejvyšší soud později rozsudky nižších soudů zrušil. Podle Ovčáčka Hrad plně soudní rozsudky respektoval. Dodal, že žalován nebyl Zeman, ale Kancelář prezidenta republiky.