Vystrčil pojede na Tchaj-wan. Zeman mu cestu nedoporučil, Babiš krok nechce komentovat

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) navzdory čínskému varování navštíví Tchaj-wan. Mise, kterou plánoval už jeho zesnulý předchůdce Jaroslav Kubera (ODS), by se měla uskutečnit od 30. srpna zhruba do 5. září. Vystrčil to v úterý oznámil novinářům. Počítá s tím, že ho doprovodí zástupci firem a výzkumných institucí kvůli posílení česko-tchajwanské obchodní a vědecké spolupráce.

K cestě podle Vystrčila vedla potřeba dát v souladu s polistopadovým vývojem přednost hodnotám a principům, na nichž je ČR založena, před krátkodobými ekonomickými zájmy. "Buď budeme držet své principy a své hodnoty, anebo budeme počítat groše. Přikláním se k tomu, abychom přestali počítat groše, protože jednou bychom mohli zjistit, že už vůbec žádné nemáme," uvedl. Senát podle Vystrčila zůstal jedinou institucí, která vůči Číně hájí českou suverenitu, svébytnost a sebevědomí českého národa. "Musíme počítat s tím, že za to nebudeme všemi chváleni, dodal v souvislosti s odmítavým postojem prezidenta Miloše Zemana a vládních činitelů k cestě na Tchaj-wan.

Vystrčil připomenul tlak Číny na to, aby se mise neuskutečnila. "Čínská lidová republika je přesvědčena, že má právo nám říkat, co máme dělat a jak to máme dělat," uvedl předseda Senátu. Podle něj Čína bere ČR jako bránu do Evropy, nikoli jako rovnoprávného partnera. Podepsala se na tom i slova premiéra Andreje Babiše (ANO), který nejprve odsoudil postup čínského velvyslance, aby mu o několik dní později děkoval. K vyjádření šéfa Sněmovny Radka Vondráčka (ANO), že cesta na Tchaj-wan je jakýsi "trucpodnik", Vystrčil řekl: "Jestliže to někdo považuje za trucpodnik, tak vůbec nic nepochopil, nebo má krátkou paměť, nebo ji má zatemněnou."

Vondráček v úterý novinářům řekl, že ho rozhodnutí předsedy Senátu nepřekvapilo, respektuje ho. Je přesvědčen, že motivem Vystrčila k cestě na Tchaj-wan je "rozmíška s čínským velvyslancem", což je podle něj "možná trošku málo". Poznamenal, že Vystrčila prosil, aby bral v potaz, že je druhým nejvyšším ústavním činitelem. Vondráček zároveň podotkl, že vztahy ČR s Tchaj-wanem jsou vynikající a rozvíjí se i bez podobných návštěv. Dodal, že nedostal odpověď, co konkrétně nového cesta předsedy Senátu do vzájemných vztahů přinese.

Během koronavirové krize podle Vystrčila vládní činitelé ukázali, že "není ochota vyvázat se z čínského vlivu". Úvedl, že při březnové schůzce nejvyšších ústavních činitelů cítil "téměř zhmotnělou obavu" Babiše a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), že Čína nedodá ČR ochranné pomůcky, "pokud, Vystrčile, nebudeš ticho". Předseda Senátu to v duchu slov Václava Havla nazval "bezmocí mocných". Navázání na havlovskou zahraniční politiku i podtrhl i citát někdejšího disidenta a prezidenta, že "svoboda má takovou cenu, jakou máme my sami", kterým byl ozdoben připravený dort ve tvaru tchajwanské vlajky.

Česko uznává politiku jedné Číny

Čína považuje Tchaj-wan za svou vzpurnou provincii. Peking prosazuje politiku jedné Číny a dlouhodobě se snaží o opětovné připojení ostrova k Číně. ČR, stejně jako celá EU nebo USA, politiku jedné Číny uznává.

Vystrčil počítá s tím, že by k cestě využil vládní letadlo tak jako při jiných zahraničních misích. "Předpokládám, že všechno bude fungovat normálně. Že nebudou žádné jiné přístupy, než byly aplikovány při cestě jiných nejvyšších ústavních činitelů," uvedl k možnosti, že by ministerstvo obrany odmítlo vládní letoun poskytnout. Příslušná jednání už byla zahájena v pondělí, dodal. Pokládal by za symbolické, pokud by se cesty mohla zúčastnit také vdova po svém předchůdci Věra Kuberová.

Čínské velvyslanectví varovalo Kuberu před cestou na Tchaj-wan. Kubera dopis dostal během lednového setkání se Zemanem a Vondráčkem na Hradě. Dokument prezidentská kancelář podpořila dvěma přípisy. Zhruba o týden později Kubera náhle zemřel na infarkt. Bylo to několik dní poté, co navštívil i čínské velvyslanectví.

Reakce politiků

Prezident Miloš Zeman předsedovi Senátu cestu na Tchaj-wan nedoporučil, stejně se podle něj zachovali i premiér Andrej Babiš (ANO), ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) a předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO). "Prezident republiky Miloš Zeman konstatuje, že cesta předsedy Senátu na Tchaj-wan nebyla doporučena prezidentem republiky, předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, předsedou vlády ani ministrem zahraničních věcí," zprostředkoval Zemanovo vyjádření mluvčí.

"Představme si situace: Předseda Senátu oficiálně navštíví Tchaj-wan. Předseda Senátu oficiálně navštíví Doněckou lidovou republiku. Z hlediska mezinárodního práva žádný rozdíl," uvedl Ovčáček předtím na twitteru.

Česko oficiálně neuznává ani Tchaj-wan, ani separatistické uskupení na východě Ukrajiny. S Tchaj-wanem, který pevninská Čína považuje za vzbouřeneckou provincii, ale Česko udržuje diplomatické vztahy. Tchaj-wan také vystupuje samostatně na mezinárodním poli, například ve sportu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) novinářům řekl, že rozhodnutí Vystrčila nebude komentovat. "Předseda Senátu je druhý nejvyšší ústavní činitel, takže je to jeho rozhodnutí, je to na něm, jaký dopad to může mít na naše ekonomické zájmy," řekl.

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) vyhoví žádosti o poskytnutí vládního letadla pro plánovanou cestu, novinářům řekl, že podle aktuálních informací žádná žádost na ministerstvo obrany dosud nedoputovala. "Nemám důvod případné žádosti nevyhovět. Ministerstvo obrany provozuje leteckou přepravu ústavních a vládních činitelů," řekl novinářům Metnar.

Šéfa Senátu podpořili

Vystrčilovi kolegové v Senátu jeho rozhodnutí naopak uvítali. "Jsem rád, že Miloš Vystrčil, předseda Senátu, zůstává pevný ve svém postoji, se kterým přistupuje k zahraniční politice ČR a k velmocenským postojům Číny obzvlášť," uvedl Šilar.

"Na hodnoty demokracie je třeba dbát a nikdy nerezignovat. Předseda Senátu právě na tiskové konferenci oznámil, že pojede na Tchaj-wan. Senát je svobodná, nezávislá instituce hájící demokracii!," uvedl Růžička.

Vystrčila podpořil také předseda ODS a místopředseda Sněmovny Petr Fiala. "Jsme suverénní, svobodná země. Žádná ambasáda nesmí předsedovi Senátu přikazovat, co má/nemá dělat, kam smí/nesmí cestovat. Rozhodnutí Miloše Vytrčila jet se zástupci českých firem na Taiwan je v současné situaci správné," napsal na twitteru.

Předsedu Senátu podporuje i šéfka opoziční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "Tchaj-wan je pro ČR významný obchodní partner, který nám nezištně pomohl. Cesta Miloše Vystrčila je proto jednoznačně správným krokem," uvedla na twitteru. Zároveň vyzvala vládu, aby poskytla Vystrčilovi pro cestu letecký speciál.