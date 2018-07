Vysvědčení jako ve škole: nejlépe si vedli Zeman a hnutí ANO

Pokud by lidé hodnotili činnost politických stran a vybraných ústavních institucí známkami jako ve škole, nezískal by žádný ze sledovaných subjektů lepší průměrnou známku než trojku. Vyplývá to z červnového průzkumu, jehož výsledky zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění. Nejlépe z průzkumu vyšli prezident republiky Miloš Zeman a hnutí ANO. Naopak nejhorší průměrnou známku obdržela TOP 09, která se přiblížila k čtyřce.

"Všechny sledované subjekty se vměstnaly do poměrně úzkého rozmezí průměrných známek od 3,02 do 3,90," uvedlo CVVM. Nejlépe si vedl prezident s průměrným hodnocením 3,02. Následovalo vládní hnutí ANO s průměrem 3,11 a předseda vlády Andrej Babiš s hodnocením 3,26.

Na dalších místech žebříčku se umístili předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček z ANO (3,30), Piráti (3,33), hnutí Starostové a nezávislí (3,35), předseda Senátu Milan Štěch z ČSSD (3,37) a vláda (3,42). S průměrnou známkou, která již převyšovala hodnotu 3,5, následovaly ODS (3,52), Senát (3,54), ČSSD (3,55), Poslanecká sněmovna (3,55), komunisté (3,58), hnutí SPD (3,59) a lidovci (3,66).

Na posledním místě žebříčku figurovala s poměrně výrazným odstupem opoziční TOP 09. Její průměrná známka se na desetinu stupně přiblížila čtyřce. "TOP 09 spolu s SPD představují subjekty, u kterých byla nejčastěji udělována respondenty známka 5," uvedlo CVVM.

Od posledního srovnatelného výzkumu z června 2017 se výrazně zlepšilo hodnocení premiéra, u kterého průměrná známka klesla o 0,6 stupně. Zlepšilo se i hodnocení předsedy Poslanecké sněmovny (o 0,2 stupně), vlády a ODS (shodně o 0,15 stupně).

Naopak meziročně horší bylo hodnocení KDU-ČSL, jejíž průměrná známka stoupla o 0,22 stupně. O 0,1 stupně se zhoršilo i hodnocení hnutí ANO, jež se z loňské první pozice posunulo na druhou příčku za prezidenta.

Letošní průzkum prováděla CVVM od 16. do 29. června. Zapojilo se do něj 1078 osob ve věku od 15 let.

Známkování v letech 2008-2018:

2008 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 prezident 2,59 2,35 2,86 2,93 2,87 3,12 2,8 3,08 3,02 ANO - - - - - 2,82 2,99 3,01 3,11 předseda vlády 3,67 3,29 3,75 3,79 3,69 2,88 3,14 3,86 3,26 předseda Sněmovny 3,39 3,31 3,66 3,63 3,47 3,07 3,24 3,50 3,30 Piráti - - - - - - - - 3,33 STAN - - - - - - - - 3,35 předseda Senátu 3,60 3,37 3,56 3,54 3,39 3,14 3,23 3,47 3,37 vláda x 3,37 3,96 3,94 3,79 3,06 3,21 3,57 3,42 ODS 3,57 3,55 3,81 3,84 3,83 3,92 3,81 3,67 3,52 Senát 3,59 3,59 3,76 3,73 3,57 3,32 3,39 3,60 3,54 ČSSD 3,16 3,26 3,32 3,39 3,17 2,84 3,10 3,58 3,55 Sněmovna 3,64 3,57 3,93 3,99 3,83 3,31 3,49 3,65 3,55 KSČM 3,33 3,71 3,64 3,53 3,57 3,54 3,56 3,53 3,58 SPD - - - - - - - 3,50 3,59 KDU-ČSL 3,65 3,72 3,74 3,69 3,58 3,26 3,47 3,44 3,66 TOP 09 3,79 3,28 3,69 3,85 3,67 3,76 3,77 3,85 3,90

Zdroj: CVVM