Vytopené sklepy i obchody. Hasiči museli vyjet k 76 případům

Hasiči po bouřce ve Zlínském kraji čerpali vodu ze sklepů, obchodů i restaurací. Potíže byly především ve Zlíně, kde voda zaplavila i podjezd pod tratí v Dlouhé ulici. Silnice byla neprůjezdná, hasičské jednotky z vody musely vyprostit i uvízlý automobil. Voda se dostala také do supermarketu Billa na sídlišti Jižní Svahy, vystoupala zhruba do výšky 30 centimetrů, řekl mluvčí krajských hasičů Roman Žemlička.

Pršet začalo v regionu zhruba tři hodiny po poledni. Do 21.00 hasiči zasahovali u 76 událostí, hlavně čerpali vodu z garáží, sklepů a dalších prostor, odstraňovali stromy i bláto ze silnic a chodníků.

"Nejvíce zásahů bylo hlášeno v okresu Zlín, kde hasiči vyjeli k 64 případům. Zvláště v době od 18.00 do 19.00 to přímo ve Zlíně vypadalo, jako kdyby se otevřely všechny zdroje vody. Na ulici Dlouhá došlo k zatopení podjezdu pod železniční tratí a uvázlo zde jedno osobní vozidlo, které hasiči vyprostili," uvedl mluvčí hasičů. Voda vnikla i do podzemních garáží nákupního centra Albert v místní části Prštné, do zrekonstruovaného objektu obchodního domu PRIOR na náměstí Práce, do restaurace na ulici Zarámí či sklepů v několika ulicích.

K čerpání vody ze sklepa vyjížděly jednotky také do Prostřední Bečvy na Vsetínsku nebo Kudlovic na Uherskohradišťsku.

Hasiče zaměstnávaly i stromy popadané na komunikace. Odstraňovali je mimo jiné ve Spytihněvi a Bohuslavicích na Zlínsku. Naprasklý strom ohrožoval rodinný dům ve Valašských Kloboukách-Mirošově na Zlínsku. U Karolína na Kroměřížsku a v Mysločovicích na Zlínsku odstraňovali hasiči bláto ze silnic.

Bouřky s přívalovým deštěm zaměstnaly odpoledne a večer také hasiče v Jihomoravském kraji nebo na Náchodsku v Královéhradeckém kraji.