Využití MHD ve světě loni kleslo o 69 procent. Lidé víc jezdí autem

Využití městské hromadné dopravy (MHD) k cestám do práce kleslo loni kvůli obavám z nákazy koronavirem celosvětově v průměru o 69 procent. Cesty v rámci volného času a za zábavou v MHD klesly o 61 procent a o 53 procent se snížilo využití autobusů, tramvají a metra pro cesty kvůli potřebám domácností nebo za příbuznými. Naopak u 78 procent lidí vzrostl zájem o jízdy autem. Vyplývá to z průzkumu poradenské firmy EY, který uskutečnila na konci roku 2020 mezi 3300 respondenty v devíti zemích světa.

Například v Praze loni individuální automobilová doprava podle údajů Technické správy komunikací předčila MHD. Zatímco před pandemií tvořily jízdy autem 29 procent všech jízd po městě, v polovině roku to bylo 41 procent, jízdy MHD naopak klesly ze 42 na 25 procent.

"Více než tři čtvrtiny lidí uvádí, že budou k cestování v postpandemickém světě používat raději svá auta, přičemž více než polovinu z nich tvoří mileniálové (52 procent)," uvedla EY v aktuální zprávě k výsledkům průzkumu. Z lidí, kteří dosud nevlastnili auto, jich podle průzkumu 31 procent do půl roku zvažuje jeho koupi. Z toho 45 procent nových zájemců o pořízení vozu tvoří podle EY tzv. mileniálové, jejichž dosavadní přístup k vlastnictví vozu byl spíše zdrženlivý. Zároveň jen šest procent potenciálních kupců má zájem o čistě elektrický pohon.

Zájem lidí o individuální dopravu se tak projevil ve zvýšených prodejích nových vozů i v tuzemsku. Od ledna do konce dubna se v Česku podle údajů Svazu dovozců aut prodalo 68 510 aut, tedy o 12,6 procenta meziročně více.

Za celý letošní rok očekává například vedoucí českého zastoupení Škody Auto Jiří Maláček růst trhu o zhruba osm procent. Stejně jako za normálního stavu táhnou prodeje Škody dodávky do firemních flotil a je to tak i nyní. Maláček ovšem vnímá také to, že pro zákazníky se nyní stalo auto bezpečným způsobem dopravy bez rizika nákazy koronavirem. "Nejčernější scénáře byly před rokem vykresleny mnohem hůře, než jaká je současná realita. Lidé stále mají kupní sílu pořizovat nové, případně ojeté vozy," uvedl nedávno na serveru iDnes s tím, že auta jsou v Česku extrémně dostupná, protože je nezatěžují další daně jako v jiných zemích.

Nárůst zájmu o pořízení vozu potvrzují i objednávky u značky Toyota, které letos od ledna do dubna narostly o 46 procent na 4472 objednaných vozů. Z toho více než 40 procent osobních vozů tvoří hybridy. "Na zájmu se projevuje nejen odložená poptávka, ale i větší zájem lidí přepravovat se bezpečně a ekologicky," uvedl generální ředitel Toyota a Lexus ČR Martin Peleška.

Služba pronájmu aut Driveto zaznamenala v březnu o čtvrtinu vyšší poptávku a nárůst pokračoval i v dubnu a květnu. Celkem má firma mezi zákazníky 1500 pronajatých vozů. "Paradoxně nejvyšší nárůst poptávky začal v dubnu, spolu s ukončením nouzového stavu a následným rozvolněním pohybu mezi okresy. Sledujeme také proměnu zákaznického chování u potřeby nechat si vůz přistavit k domu či bytu. Zatímco dříve lidé preferovali osobní vyzvednutí na naší pobočce, nyní i přes mírné zpoplatnění často upřednostňují dodání auta," uvedl ředitel Driveto Adam Szabó.

Koronavirové restrikce zároveň zvýšily zájem o pronájem vozů a také o rozvážkové služby. Například služba Dáme jídlo loni rostla o 80 procent a vedle hotových jídel začala lidem vozit i potraviny. Musela kvůli tomu obnovit a rozšířit vozový park. Celkem pořídila 140 vozů a testuje také hybridní model Toyota Yaris. Vozový park Dáme jídlo tak ze 75 procent tvoří auta na alternativní pohony, tedy LPG, CNG a hybridní nebo elektro pohon.