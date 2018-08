"Vyvalilo se strašně krve." Češka popsala smrtící útok žraloka na manžela

Vysněná dovolená v Egyptě skončila pro rodinu z malé moravské obce jako tragédie. Dva dny před odletem domů zaútočil na Petra D. u veřejného mola kousek od hotelu žralok. Muž vážným zraněním podlehl a celou situaci navíc sledovala jeho sedmiletá dcera a manželka.

"Petr skočil z mola do vody a jen kousek odplaval. Najednou se otočil, začal zuřivě plavat zpátky. Pořád se otáčel a zoufale se snažil dostat k molu. Zahlédla jsem za ním ve vodě velký stín a manžel zmizel pod vodou. Najednou vyletěl nad hladinu ocas žraloka a vyvalilo se obrovské množství krve," popisuje Andrea D. serveru idnes.cz.

Žena stála v době útoku žraloka na molu se sedmiletou dcerou a celou tragédii tak viděly společně. "Šly jsme se všichni koupat. Já čekala s malou, až nám plavčík přinese plovací vestu," popisuje a dodává, že už by jinak byly ve vodě také. "Na to molo jsme se stejně jako spousta dalších lidí chodili koupat několikrát denně. Stejně jako další rodiny s dětmi, s malými dětmi," říká.

Žena se okamžitě po útoku žraloka zhroutila a lidé ji odvedli na pokoj. "Vyptávala jsem se, proč tam proboha neskočil plavčík. Vysvětlil mi ale, že má zákaz, protože stejně nic nezmůže. Naopak má bránit těm, kteří by do vody chtěli skočit," popisuje Andrea a třese se. "Malá to celé viděla. Ten žralok musel mít tak dva metry," rozpaží. "To byl o hodně větší, když stáhl tátu," skočí jí do řeči dcera.

Utajená cesta

Před jakýmkoliv rizikem je údajně nikdo nevaroval. Rodina nevěděla ani o tom, že Egypťané už ze zkušenosti do vody nechodí mezí polednem a 14. hodinou. Protože slunce v tu dobu svítí přímo na hladinu a z plavce jde stříbrná záře. To láká žraloky. Zároveň Andrea popírá spekulace o dobytkářské lodi, která měla do moře vyhazovat uhynulá zvířata. "Žádnou loď jsme neviděli a policie nám nic takového neřekla," popisuje žena.

"Letěly jsme přímo do Prahy. Z letadla jsme vystoupily bočním východem a nasedly do sanitky, která nás odvezla na stanoviště letištní záchranky. Pak nás odvezli na taxi, které čekalo v polích u letiště, a to s námi odjelo domů," vyvrací Andrea spekulace médií o letu oklikou přes Švýcarsko, aby rodina nemusela v letadle poslouchat debaty Čechů o tragédii.

Na doslova vysněnou cestu do Egypta rodina šetřila několik let. Opravovali dům a na dovolenou jezdili většinou po Česku, pouze dvakrát navštívili moře v Chorvatsku. V současné době čekají, kdy jim úřady vydají tělo k převozu do Čech, v zemi zůstává kvůli vyšetřování. Veřejný pohřeb údajně neplánují, rozloučí se pouze v úzkém kruhu.