Vyvěšením duhové vlajky začal v Praze týdenní festival hrdosti Prague Pride

Vyvěšením duhové vlajky na budově pražského magistrátu začal v pondělí v Praze festival hrdosti leseb, gayů, bisexuálů či translidí (LGBT+) Prague Pride. Dvanáctý ročník přehlídky, který potrvá do 14. srpna, nabídne na 150 akcí. Program vyvrcholí sobotním karnevalovým průvodem centrem metropole. Na tiskové konferenci letošní festival představil jeho ředitel Tom Bílý a představitelé hlavního města.

"Letošní ročník má téma Heart matters, tedy na srdci záleží nebo srdeční záležitost. Odráží to lidskoprávní aspekt celého festivalu. Srdce není pouze v našem logu, ale je tu i osm miliard srdcí, která bijí po celém světě. Snažíme se říct, že na všech srdcích záleží. Je to symbol života, sounáležitosti, vzájemné lásky a lidskosti. Téma se promítá do téměř všech 150 festivalových akcí," řekl Bílý.

Vedle průvodu v týdenní programu pořadatelé připravili koncerty, workshopy, debaty či divadelní představení. Přehlídka má připomenout historii hnutí LGBT+ lidí za rovnoprávnost, soustředit se chce i na osvětu proti homofobii a transfobii. Zaměří se na situaci ve střední a východní Evropě. Podle Bílého se na většině akcí neplatí vstupné a jsou přístupné zdarma. Program s podrobnostmi je na webu.

Vyvrcholením týdenního programu bude karnevalový průvod. Vyrazí v sobotu po polední ze spodní části Václavského náměstí přes ulicí Na Příkopě, Celetnou, Staroměstské náměstí a Pařížskou k Vltavě. Přes Čechův most by účastníci měli pokračovat po schodech nahoru na Letnou. Pořadatelé pro lidi se zhoršenou pohyblivostí či pro rodiče s kočárky zajistí od schodů na Letnou autobusy. Magistrátu ohlásili 20 tisíc účastníků.

Festival v posledních letech hlavní město podporuje, a to i finančně. Podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) přijíždějí na Prague Pride desítky tisíc turistů. "Je to důležité pro cestovní ruch, proto jsme podpořili festival v grantovém schématu," uvedl Hřib. Podle pražské radní pro kulturu a cestovní ruch Hany Třeštíkové (Praha Sobě) se chce metropole profilovat jako otevřené, přátelské a respektující město.

Letos jako v minulých letech visí na magistrátní budově duhová vlajka. Před radnicí je podruhé také duhový přechod. Duhově se v pondělí večer a v sobotu po průvodu osvítí také rozhledna na Petříně. Duhové vlajky se už v pátek objevily v ulicích metropole. "Jsme trošku smutní, že vlajek je nyní polovina či třetina. Stále nežijeme ve společnosti, která by byla přijímající. Je smutné, že někoho duhová vlajka na stožáru pohorší natolik, aby ji strhl," řekl Bílý.

Podle dřívějších údajů organizátorů přibývalo návštěvníků festivalu Prague Pride každoročně do roku 2018, kdy jich dorazilo 92 tisíc. V roce 2019 jich bylo 75 tisíc a v průvodu šlo na 30 tisíc lidí, uvedli dřív pořadatelé. V posledních dvou letech se duhový pochod Prahou kvůli covidové epidemii nekonal. V roce 2020 se přehlídka uskutečnila jen on-line. Loni se část programu přesunula do venkovních prostor, celkem dorazilo na 25 tisíc lidí.

Přehlídka Prague Pride s průvodem se uskutečnila poprvé v srpnu 2011. Tehdy vyvolala bouřlivé protesty konzervativců. Podle nich byl festival obscénní a nevkusně vnucoval ideologii homosexualismu. Tento pojem použil tehdejší prezident Václav Klaus, podle něhož bylo nutné proti tomuto jevu bojovat. V dalších letech protestní akce postupně slábly.