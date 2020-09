Výzvu proti stravovacímu paušálu podepsalo přes 2000 restaurací

Výzvu proti zavedení takzvaného stravovacího paušálu podepsali provozovatelé více než 2000 stravovacích zařízení. Další podpisy průběžně přibývají, sdělila předsedkyně Sdružení pro zaměstnanecké stravování (ProZAMS) Linda Nejezchlebová.

Paušál má umožnit, aby firmy místo dotované podpory kantýn či závodních jídelen a poskytování účelových stravenek dávaly zaměstnancům peníze, částečně osvobozené od daní a pojistného.

Návrh tento týden míří do druhého čtení v Poslanecké sněmovně. Zavedení stravenkového paušálu bude podle dřívějšího vyjádření ministerstva financí výhodné pro zaměstnance, zaměstnavatele i restaurace. Naopak budou na něm tratit stravenkové firmy, kterým se sníží zisky z provizí od zaměstnavatelů a restaurací, uvedlo MF.

Koronavirová krize

"Paušál je rizikem. Řada stravovacích provozů pociťuje nejistotu budoucí existence, nyní podpořenou koronakrizí. Provozy zaměřené na obědy, závodní jídelny a kantýny vnímají sebemenší pokles tržeb. Neúčelový stravovací paušál vítají obchodníci. Lze si za něj koupit třeba ponožky, alkohol či tabák," uvedla Nejezchlebová.

Stravovací provozy jsou podle ní pod tlakem koronavirové krize. Výrazné ztráty utrpěly během dvouměsíčního uzavření provozů. Nyní se jejich situace opět komplikuje kvůli zavádění roušek a nucené kontrole hygieny v uzavřených prostorách. Nástup podzimu tak bude znamenat pro restaurační provozy zřejmě další odliv hostů a tím i peněz, dodala.

"Koronavirus nasměroval lidi, kteří chodili normálně do restaurací na obědy, do obchodů, kde si nakupovali často laciné potraviny. A teď hrozí, že to budeme opakovat paušálem. Lidé si vyberou hotovost a do restaurací budou chodit mnohem méně než se stravenkami. Nechápu, proč takto máme podporovat obchodní řetězce na úkor českých podnikatelů v pohostinství, " upozornila manažerka restaurace Buritto Loco Kateřina Přikrylová.

Podpora od vlády

Vláda by měla podle Nejezchlebové podpořit spotřebu v odvětvích, které si na programy COVID a další ztěžka dosáhly. "V sousedním Rakousku vláda zvýšila hodnotu daňové uznatelnosti stravenek a Vídeň rozdala svým občanům poukázky do restaurací. Německo i Rakousko dočasně snížily výrazně sazbu DPH na pět procent pro stravování. U nás nic," podotkla Nejezchlebová.

Stravenky jsou nejrozšířenější firemní benefit. Firmy si mohou odečíst 55 procent hodnoty poukázky z daňového základu. Stravenky dostává kolem 1,3 milionu lidí.