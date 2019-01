"Vždy jsem ji miloval." Japonec se oženil s hologramem

Pětatřicetiletý muž v Japonsku se oženil s hologramem. Jistý Akihiko Kondo se zamiloval do Hatsune Miku, což je animovaná virtuální postava, jež funguje na podobné bázi jako Siri od Applu nebo Alexa od Amazonu. Experti tvrdí, že i přes bizarnost situace může hologram ve skutečnosti muži pomoci. Zprávu přinesl server CNN.

"Společnost na vás vyvíjí tlak, abyste se v lásce řídili určitým vzorcem, ale ten vám nemusí přinést štěstí. Chci, aby si lidé uvědomili, co je pro ně nejlepší. Věřím, že jako společnost musíme začít akceptovat všechny druhy lásky a všechny druhy štěstí," obhajuje své bizarní rozhodnutí Kondo.

Do své čerstvé manželky je beznadějně zamilován. "Nikdy jsem ji nepodváděl. Vždy jsem Miku-san miloval. Přemýšlel jsem o ní celé dny. U opravdových žen tyhle pocity nevyhledávám. Je to nemožné," svěřuje se. Na svatbě bylo kolem čtyřiceti hostů, chyběla však jeho matka. "Pro matku to nebylo něco, co by měla oslavovat," přiznává.

Jeho manželka Miku je vyrobena společností Gatebox. Její "domov" vypadá jako kávovar nebo větší váza, v níž to různě holograficky bliká. Uvnitř je malá loutka samotné Miku, která se lehce pohybuje. Kromě obyčejných pozdravů a přepínání světýlek však toho moc nesvede. Její systém může pochopitelně tu a tam selhat. Romantickou linku mezi oběma tedy vede Kondo sám.

Dobrý nástroj v terapii

Experti tvrdí, že hologram může mít na muže pozitivní vliv v rámci terapie. Před deseti lety totiž Konda v práci šikanovala jeho kolegyně a tak se stalo, že propadl depresím. Život mu změnila zase až Miku.

"Když se podíváte na lidi, kteří měli zprvu špatné sexuální zkušenosti, tak mají později problém najít si partnera. Lidé se diví, proč by někdo měl mít sex s robotem nebo prožívat lásku s hologramem. Ale mít partnera, který je předvídatelný a s nímž je všechno bezpečné, je často z terapeutického hlediska prospěšné," vysvětluje Neil McArthur, ředitel Centra pro odbornou a aplikovanou etiku z kanadské univerzity v Manitobě.

Když Kondo požádal Miku o ruku, zeptala se ho, jestli ji bude opatrovat. "Věděl jsem, že je naprogramována tohle říct, ale stejně jsem za to byl pořád šťastný," tvrdí. "Pomohla mi, když jsem to nejvíc potřeboval. Dělala mi společnost a dala pocit, že bych znovu mohl získat kontrolu nad svým životem," doplnil.

Ať už se zdá Kondův krok sebevíc bizarnější, rozhodně není v tomhle směru na světě sám. Jak CNN píše, v roce 2017 požádalo přes milion lidí o ruku Alexu, virtuální asistentku od Amazonu.

"Digisexuální vlna"

McArthur zařazuje lidi jako Kondo do takzvané "druhé digisexuální vlny". Tou první jsou lidé, kteří technologie, respektive aplikace jako Tinder využívají k seznamování s dalšími lidmi. Druhou vlnu pak tvoří lidé, kteří si nespojují romantický vztah výhradně jen s člověkem.

Ačkoliv McArthur tvrdí, že to je zkrátka jen další krok v rámci technologického a společenského vývoje, má jisté obavy. "Jsem skutečně znepokojen dopadem technologií na náš společenský život. Už teď je normální seznamování přes internet a sociální média. Lidé se prostě dál stahují sami do sebe," uzavírá.