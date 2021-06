VZP se dohodla s odborníky na podmínkách úhrady léčby cystické fibrózy

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) se dohodla s odborníky na podmínkách úhrady léčby pro pacienty s cystickou fibrózou. Dohoda by měla umožnit to, že budou mít pacienti moderní léčbu hrazenou ze zdravotního pojištění. Novinářům to řekli zástupci VZP, odborníků a pacientů. Cystická fibróza je vzácné nevyléčitelné onemocnění, které postihuje především dýchací a trávicí systém. V ČR žije asi 700 lidí s touto nemocí, jejich průměrný věk dožití je 25 let.

V úterý podepsaná dohoda podle náměstka ředitele VZP Davida Šmehlíka stanovuje kritéria, pro které pacienty je vhodná léčba inovativním lékem, který pro použití loni schválila Evropská agentura pro léčivé prostředky (EMA), ale zatím v ČR nemá stanovenou úhradu ze zdravotního pojištění. Pokud pacient splní kritéria a zažádá si o úhradu podle paragrafu 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění, měla by mu být během několika týdnů přiznána. Dohoda podle Šmehlíka nahrazuje individuální posuzování každého případu revizním lékařem.

Zástupci odborníků a pacientů dohodu vítají. Podle Pavla Dřevínka, vedoucího centra cystické fibrózy ve Fakultní nemocnici v Motole, zlepší dostupnost nejnovější léčby pro pacienty s touto nemocí. V současnosti pacienti s cystickou fibrózou musí každý den inhalovat léky na ředění hlenu, stráví tím zhruba 1,5 až tři hodiny denně. Podle předsedkyně Klubu nemocných cystickou fibrózou Simony Zábranské by léčba mohla nemocným prodloužit život a zvýšit jeho kvalitu.

Podobné dohody VZP loni uzavřela také pro léčbu spinální svalové atrofie a pro některé léčivé prostředky v onkologii a hematoonkologii. VZP se tím snaží podle Šmehlíka řešit to, že na trh se uvádějí nová léčiva, u kterých zatím není rozhodnuto o úhradě ze zdravotního pojištění, ale pacienti by se k nim přesto rádi dostali. Pojišťovna se pak dohodne s odbornými společnostmi na tom, za jakých podmínek bude lék platit. Kritéria pak zpravidla převezmou i ostatní zdravotní pojišťovny.

Na takzvaná centrová léčiva, která se podávají pacientům ve specializovaných centrech, loni VZP vydala 13,7 miliardy korun. Částka se od roku 2013 zdvojnásobila. Léčeno bylo těmito léky asi 52.000 lidí, meziročně asi o 6800 více. VZP je v ČR největší, má asi 5,9 milionu pojištěnců.