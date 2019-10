Xaver Veselý se v Duelu Jaromíra Soukupa podivoval nad chováním ČT

Středeční Duel Jaromíra Soukupa vznikl hodně spontánně. Studio pořadu totiž navštívil mimořádně populární moderátor Českého rozhlasu Luboš Xaver Veselý, který se pustil v posledních dnech do křížku s Českou televizí kvůli pořadu Newsroom. Čelil tak nebývalému tlaku z řad jejich přívrženců, ale též se dočkal velké podpory z řad obyčejných lidí. Co zjistil? Jak se cítí? A lituje toho, že šel s kůží na trh?

"Jako moderátor se cítím nejlépe," řekl na začátku o sobě skromně Xaver Veselý, který nechtěl přijmout roli novináře i přes fakt, že dělá přes dvacet let v médiích. Známý řečník hýřil od začátku dobrou náladou, i když přiznal, že se v poslední době dostal po zveřejnění rozhovoru pro Newsroom pod velký tlak.

Rozbuškou byl nedávný rozhovor s Andrejem Babišem uvedený v Českém rozhlase. Sám jakákoliv pochybení odmítá. "Proběhlo to vše podle zadání," odmítá kritiku Veselý. Po odvysílání se ale na blogu HlídacíPes.org objevily výtky k tomu, jak byl dialog ze strany moderátora vedený. Toho se chytil kontroverzní pořad Newsroom zabývající se mediálním světem a je mnohými označován za tendenční.

"S tím pořadem nemám dobré zkušenosti, tak jsem si to celé nechal natočit pro svou potřebu a následně nesestříhaný záznam umístil na svůj youtubový kanál," dodal. Jakékoliv pochybení popřel. "Mám takové zadání, že pořad má být pohodový a apolitický," uvedl na pravou míru s tím, že Český rozhlas nevlastní a řídí se jen pokyny.

Také upozornil, že po zpětném zhlédnutí záznamu si všiml jedné zajímavé informace. Zaujal ho jeden ze zdrojů, na který redaktorka České televize dokola odkazovala. "Zaštiťovala se Ústavem nezávislé žurnalistiky. To ve mně vyvolalo zájem, vyjel jsem se tam podívat a slovutná instituce sídlila někde v chatce," uvedl Veselý svá zjištění. Nic si z rozvířeného zájmu o svou osobu ale nedělá. "Obyčejní lidé mi vyjádřili podporu. Přišlo tisíce podpůrných zpráv a mailů. Tam jsem se utvrdil, že jsem udělal dobře, že jsem vše zveřejnil."

Soukup ho přivítal na palubě. Xaver Veselý pokračoval s tím, že ho Týdeník Euro napadl tvrzením, že přijímá peníze od Hradu. Vyloučil, že by to byla práce pro prezidenta Miloše Zemana, se kterým byl na základě této zakázky spojován, ale šlo o správu Pražského hradu. Osvětlil, že náplní práce byl rozhovor s jakýmsi panem Lukešem o historii. Poté podotkl, že týdeník, který tuto kauzu vytáhl, má platby za od stejného klienta za inzerci daleko vyšší.

Začerněné smlouvy

"Média veřejné služby jsou velmi důležitou součástí, a dokonce souhlasím s koncesionářskými poplatky, vadí mi tady ty smlouvy," řekl Veselý. "Jsem rád, že tady ČT je, až na nějaké výtky. U Českého rozhlasu mám důvěru a u ČT mám pochybnosti. Byť si myslím, že lidé, kteří tam pracují, jsou profesionálové. Financování je ale neprůhledné a nelze to dopátrat v registru smluv," doplnil.

Následně se Veselý zeptal moderátora, zda si myslí, že jsou lidé, kteří sledují média, hlupáci. Ten odpověděl, že hlupáci nejsou, platí koncesionářské poplatky a mají právo vědět, na co jsou jejich peníze používány. Některé instituce jim to právo ubírají. Veselý také upozornil také na to, že ČT sice smlouvu uveřejnila, ale vysmála se jim do obličeje, protože je začerněná. "Hospodaření v České televizi je podivná věc," poznamenal.

"Český rozhlas uveřejňuje tak, aby si to mohli koncesionáři zkontrolovat. Koncesionářské poplatky jsou správné, ale je s nimi špatně naloženo," řekl Xaver a Soukup argumentoval, že souhlasí s veřejnoprávní televizí, ale nesouhlasí s koncesionářskými poplatky. "Z koncesionářských poplatků by se neměla platit jiná alternativní média," dodal Xaver.

Luboš Xaver Veselý se chystá ucházet o místo v Radě ČT. "Získáte podporu?" tázal se Soukup? "Nevím, ale doufám, že to není zbytečné, nechci tak uvažovat. Mám kolegy, kteří mě znají z předchozí práce. Rozhodně nikoho nebudu obcházet s lahvinkou koňaku, jako to dělali druzí," reagoval Xaver. "Jestli chcete, abych tam byl, tak jediné, co můžete udělat, tak to říkat svým poslancům," vzkázal svým příznivcům.

Svoboda slova pro všechny. "Mně zamrzí určité věci. Dnes jsem si přečetl příspěvek k mojí osobě od pana Hrušínského. Respektuji ho a v mnohem s ním souhlasím. Divím se, že si to nenechal vysvětlit. Na jedné straně to zamrzí, ale také vystřelí," řekl záhadně Xaver.

Kádrování

"Bojím se okamžiku, že tady budeme muset nějakou žlutou cedulku a říkat si, kdo je nepřítel státu, anebo někoho jiného," upozornil Veselý. Soukup mu přitakal a dodal, že si nedokázal představit takovou nesvobodu slova.

"Pozvete mě ještě někdy? U rozhovoru s politiky se dost nudím, protože si už předem umím představit odpovědi, Teď mě to ale bavilo," děkoval populární moderátor Českého rozhlasu za pozvání do pořadu Jaromíra Soukupa. "Jsem vděčný, že jsem dostal prostor, mám složité období a nemíním polevit," dodal na závěr.