Youtubeři a influenceři se musí nově registrovat u vysílací rady

Tvůrci internetových videí, kteří je publikují za účelem zisku, se nyní musí nově registrovat u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Youtuberům a influencerům to nařizuje evropská audiovizuální směrnice, která usiluje o ochranu dětí na internetu a stanovuje pravidla pro šíření obchodních sdělení kvůli ochraně spotřebitelů. Rada to dnes oznámila v tiskové zprávě. Může se to týkat tisíců a desetitisíců uživatelů.

"Cílem tohoto právního předpisu je nastavit minimální regulační rámec pro všechny typy audiovizuálních mediálních služeb, které v rámci Evropské unie soutěží o publikum z široké veřejnosti. Směrnice zejména nastavuje standardy ochrany dětských uživatelů před rizikovými obsahy, stanovuje pravidla závazná pro šíření obchodních sdělení, aby byla hájena práva spotřebitelů, a zakotvuje povinnosti směřující k ochraně práv jednotlivců i skupin osob," uvedla dnes Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Směrnice, která byla do českého právního řádu transponována prostřednictvím zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, se tak vztahuje i na youtubery, vloggery nebo influencery, kteří svá videa umísťují na sítě jako je YouTube, Instagram, Facebook, TikTok a podobně.

Podle mediálního experta Jana Potůčka je v tuto chvíli definice od RRTV velmi vágní. "V podstatě by se měl evidovat každý, kdo má kanál na YouTube, Instagramu nebo jiné sociální síti a pravidelně ji plní videi, která jsou rozdělena do nějakých rubrik (katalogizace). Dokonce ani není nutné, aby tím dotyčný nebo dotyčná vydělávali peníze. V takovém případě by šlo o tisíce až desetitisíce lidí a obávám se, že na takovou evidenci nebude stávající aparát RRTV stačit," řekl ČTK Potůček.

Pro autory videoobsahu to podle Potůčka znamená velkou změnu, neboť RRTV bude moci kdykoli provést kontrolu jejich obsahu, případě si na ně bude moci kdokoli u Rady stěžovat a ta posoudí, zda svým obsahem neporušují zákon. "Může to být bič proti svobodně tvořícím autorům, kterým můžou hrozit pokuty a soudní popotahování. Stejná povinnost platí už od loňského roku na Slovensku, kde ale ještě navíc evidenci u tamní vysílací rady zpoplatnili," podotkl.

Audiovizuální obsah tvůrců prezentujících se na sociálních sítích se stává audiovizuální mediální službou na vyžádání (AVMSnV), jestliže je tato služba provozována jako hospodářská činnost, tedy, když tvůrce svou činností sleduje generování zisku. Dále, když hlavním účelem služby je informovat, bavit nebo vzdělávat širokou veřejnost, respektive oslovovat širokou veřejnost prostřednictvím audiovizuálních obsahů, které jsou pod redakční kontrolou tvůrce; a rovněž, když tvůrce jako podnikatelský subjekt sídlí v České republice. Evidence tvůrců je bezplatná prostřednictvím formuláře.