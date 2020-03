Z 211 testovaných osob jsou stále jen tři pozitivní

Z 211 lidí dosud v Česku testovaných na koronavirus jsou stále jen tři pozitivní případy, na twitteru to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Dalších 20 vzorků v pondělí dopoledne testovala Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu. Vzorky tří českých pacientů, u kterých se nákaza testem potvrdila, byly poslány do laboratoře v Berlíně na potvrzení. Výsledky by měly být v pondělí večer.

Vyhlášení nouzového stavu, které by se mělo zvažovat podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) není podle ministra Vojtěcha vůbec na místě. Proti se vyslovil také premiér Andrej Babiš (ANO).

Na twitteru napsal, že bude na ministerstvu zdravotnictví zřízený krizový štáb. "Musíme mít informace na jednom místě, znát přesný pohyb osob," uvedl Babiš. Už ráno na tiskové konferenci po jednání bezpečnostní rady státu řekl, že už v případě podezření, před končeným výsledkem testu, který trvá šest hodin, by měli hygienici zjišťovat všechny možné kontakty potenciálně nakaženého.

Čerstvé výsledky. Všechny nové vzorky jsou negativní, vyšetřeno bylo 211 osob. Stále máme jen 3 pozitivní pacienty, jejich stav je dobrý. Vyhlašování nouzového stavu není vůbec namístě. Je to i v rozporu se závěrem dnešní BRS. - Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 2, 2020

Nemocní v Česku jsou tři lidé, kteří přijeli z Itálie. Jeden vyučující z České zemědělské univerzity z konference v Udine, druhý muž z Děčína s rodinou z lyžařské dovolené v Benátsku a třetí je Američanka, která studuje v Miláně. V karanténě jsou dvě spolucestující americké turistky, manželka pedagoga a žena a děti muže z Děčína.

Stav českých pacientů je dobrý, nemají žádné příznaky ani horečku. U zhruba 80 procent nakažených probíhá nemoc nekomplikovaně, přibližně jako chřipka. Komplikace a vážnější stavy hrozí především u nejstarších pacientů nad 80 let. Celosvětově se nakazilo přes 89 tisíc lidí, zemřelo asi 3000 z nich a lékařům se podařilo vyléčit přes 45 tisíc.