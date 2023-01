Z chovu v Brodu nad Tichou je odklizeno už přes osmdesát procent nakažené drůbeže

Už víc než 800 tun uhynulé nebo utracené drůbeže vynesli od minulé středy hasiči a pracovníci drůbežárny z velkochovu v Brodu nad Tichou na Tachovsku, kde se potvrdilo dosud největší ohnisko ptačí chřipky v republice. Vyklizeno tak je už přes 80 procent slepic, které tam firma Česká drůbež ve třech třípodlažních halách chovala. Mrtvá drůbež se likviduje v kafilerii v Biřkově na Klatovsku, z drůbežárny se odvážejí i miliony vajec, řekl ve čtvrtek mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer.

"Vyklizeno bylo přes 813 tun kadáveru, což by podle přepočtu mělo být zhruba přes 630 tisíc nosnic," řekl Majer. Když se nákaza na konci minulého roku prokázala nejdřív v jedné z hal, bylo v chovu původně 750 tisíc nosnic. Práce na vyklízení drůbeže by měly skončit tento týden.

Podle mluvčího krajských hasičů Petra Poncara se za středu podařilo vynosit 115 tun drůbeže. Vynášejí se slepice, které v halách ve velké míře hubí nákaza, živé slepice z chovu se vynášejí ven a utrácejí oxidem uhličitým v kontejnerech. Na vynášení pracuje denně kolem 130 lidí, hasičů a pracovníků firmy, rozdělených do 12 týmů. "Výkon jednoho pracovníka je v průměru okolo jedné tuny vynesené drůbeže denně," řekl Poncar.

Kromě likvidace drůbeže se z hal odvážejí také veškerá vejce. Dosud s nimi mířily kamiony především do asanačního podniku v Žichlínku na Orlickoústecku. Další vejce začala spalovat také spalovna Plzeňské teplárenské v Chotíkově u Plzně. "V úterý jsme zkušebně spálili první várku vajec, bylo jich 13 tun, což by mělo být asi 220 tisíc kusů," řekla mluvčí Plzeňské teplárenské Petra Siegerová. Ve čtvrtek do spalovny přijel kamion s dalšími vejci. "My jsme schopni denně zlikvidovat 13 tun vajec, jejich dodávka ale záleží na rozhodnutí veterinární správy, jestli a kdy nám je budou posílat," dodala Siegerová. Původní rámcová dohoda hovořila o tom, že spalovna by mohla zlikvidovat přibližně 200 tun vajec, což mělo být asi tři miliony kusů.