Z Liberce do Vratislavic budou od soboty znovu jezdit tramvaje, o dva týdny dřív

Z Liberce do Vratislavic nad Nisou budou od soboty 6. listopadu znovu jezdit tramvaje. Práce na úpravách trati, které začaly v polovině července, se podařilo proti plánu téměř o dva týdny zkrátit. Původně měl být provoz obnoven až od 19. listopadu. Novináře o tom v pondělí informoval náměstek primátora Jiří Šolc (Starostové pro Liberecký kraj), který je členem dozorčí rady dopravního podniku. Z Vratislavic do Jablonce nad Nisou budou ale dál jezdit autobusy.

Trať z Liberce na Vratislavice byla posledním úsekem v zemi, kde ještě jezdily tramvaje po kolejích s metrovým rozchodem. Úsek do Vratislavic už prošel modernizací, která přišla bez DPH na zhruba 95 milionů korun. Nově má trať drážní rozchod 1435 milimetrů. "O víkendu tam už proběhla testovací jízda, proběhla úspěšně a bez komplikací," doplnil Šolc. Dál bude podle něj pokračovat příprava modernizace navazujícího úseku do Jablonce nad Nisou, která by měla skončit v dubnu 2023 a přijde podle odhadů bez DPH na dalších 591 milionů korun.

Liberec s Jabloncem spojuje tramvajová trať od roku 1955 a je nejdelší meziměstskou tratí v Česku. Ročně přepraví téměř milion lidí. Naposledy se kompletně rekonstruovala v 70. letech. Modernizace trati začala v roce 2008 přestavbou terminálu městské dopravy v centru krajského města. Za přispění EU se už do obnovy trati investovalo zhruba 700 milionů korun. V Jablonci je v plánu ještě prodloužení trati o dalších zhruba 800 metrů na nový dopravní terminál, který má vyrůst v Kamenné ulici.

V Liberci jezdí tramvaje s drážním rozchodem 1435 milimetrů od roku 1998, kdy prošla rekonstrukcí trasa vedoucí napříč krajským městem z Lidových sadů do Horního Hanychova. Od Viaduktu do Lidových sadů jsou tři kolejnice, což umožňuje i speciální jízdy historických tramvají s metrovým rozchodem. Změna rozchodu na Jablonec tak už jen provoz sjednotí. Jednou z výhod změny bude i to, že při opravách trati bude možné používat drážní vozidla.