Z masového hrobu u syrské Rakky zatím vyzvedli 313 těl.

Z masového hrobu objeveného v polovině června poblíž syrského města Rakka zatím odborníci vyzvedli 313 těl. S odvoláním na místní představitele o tom informovala agentura AP. Rakka, která leží na severu Sýrie, dříve sloužila jako hlavní bašta samozvaného Islámského státu (IS).

Podle Jásira Chamíse, který vede tým expertů, jsou mezi nalezenými ostatky i těla civilistů, včetně žen a dětí. Některá těla zjevně patřila i lidem, které popravili radikálové z IS.

Takzvaný Islámský stát byl na vrcholu moci v roce 2014, kdy vyhlásil na dobytém území na severozápadě Iráku a na východě a severu Sýrie chalífát. Vznikl v podmínkách komplikované syrské občanské války, kterou původně zažehlo utlačování prodemokratických demonstrací v roce 2011.

Z Rakky bojovníky IS v říjnu 2017 vytlačila arabsko-kurdská milice a na posledním zbytku území, obci Baghúz na východě Sýrie, byl IS poražen letos v březnu. Ve městě Rakka a jeho okolí bylo už v minulosti objeveno několik masových hrobů. Od ledna 2018 už členové expertního týmu z hrobů vyzvedli 4760 těl, uvedl Chamís.

Podle jednoho z forenzních expertů členové týmu průměrně exhumují deset až 12 těl denně. "Prohlédneme tělo, zjistíme pohlaví, věk, čas úmrtí, zaznamenáme to do oficiálních dokumentů a veškeré informace, včetně těch o odebraných vzorcích, zadáme do počítačové databáze," popsal Asad Muhammad, jeden z odborníků, kteří se těchto prací účastní.