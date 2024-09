Z Ostravy do Frýdku-Místku už jezdí vlaky, do Opavy nepojedou možná měsíce

Po povodních se podařilo dnes ráno otevřít nádraží Ostrava-Svinov a v poledne úsek mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem. Vlaky jezdí i mezi Opavou a Hradcem nad Moravicí. Trať z Ostravy do Opavy ale bude mimo provoz možná i měsíce. ČTK to dnes sdělil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Na hlavní trati v Ostravě mezi Polankou nad Odrou a Svinovem se už jezdí po obou kolejích. "Funguje i zabezpečovací zařízení a elektrické napájení vlaků," uvedl Gavenda. Na ostravské hlavní nádraží, které bylo stejně jako svinovské zatopené vodou, ale zatím vlaky pokračovat nemohou.

"Znovuobnovení provozu na navazujícím úseku ze Svinova přes ostravské hlavní nádraží do Bohumína a dále do Dětmarovic předpokládáme ještě do konce měsíce. Následně by měl být znovu sjízdný i úsek z Bohumína ke státní hranici s Polskem," uvedl mluvčí. Ještě tento týden by podle něj mohla být znovu průjezdná celá trať z Ostravy přes Frýdek-Místek do Frenštátu pod Radhoštěm a také z Českého Těšína do Hnojníku.

Už od pátku znovu jezdí vlaky po hlavním koridoru z Hranic přes Ostravu na Slovensko, v Ostravě ale jezdí přes Vítkovice. "Spolu s tímto úsekem se podařilo zprovoznit i odbočnou trať ze Studénky přes Sedlnice do Mošnova, která obsluhuje ostravské letiště, a také větev ze Sedlnic do Příbora. Vlaky se vrátily i na trať Opava východ - Hradec nad Moravicí," uvedl Gavenda.

Na Opavsku už jsou schopné provozu i trati z Kravař do Hlučína a do Chuchelné. "Navazující napojení na Opavu je ale zatím mimo provoz. Vlaky neprojedou ani mezi Ostravou a Opavou. Povodně tuto trať poškodily velmi výrazně, oprava si vyžádá týdny nebo i měsíce," uvedl Gavenda.

Po povodních byl zastaven provoz zhruba na 80 úsecích tratí. "V tuto chvílí zbývá zprovoznit asi tři desítky úseků. Nejkomplikovanější situace zůstává v severní části Olomouckého kraje. U tratí na Jesenicku je poškození fatální, na některých místech navíc stále neopadla voda," uvedl mluvčí.