Z počítačů na Hradě unikala data do zahraničí, možná několik měsíců

Egyptský exprezident

Zemřel Husní Mubarak, bylo mu 91 let

Aktualizováno 25.02. 14:50Zemřel bývalý egyptský prezident Husní Mubarak. Bylo mu 91 let a v čele Egypta stál jako jeho čtvrtý prezident 30 let, do revolučního roku 2011. O jeho úmrtí... více