Z postu ministra zdravotnictví se stala krátkodobá brigáda, myslí si Kubek

Z funkce ministra zdravotnictví se stala krátkodobá brigáda a to si zdravotnictví nezaslouží. V reakci na úterní rezignaci ministra Petra Arenbergera (za ANO) to řekl prezident České lékařské komory Milan Kubek. Arenbergera nahradí jeden z jeho předchůdců a poslanec za ANO Adam Vojtěch. Podle Kubka to svědčí o tom, že premiér Andrej Babiš (ANO) nemá nikoho, kdo by byl ochoten se ministrem zdravotnictví stát. Naopak epidemiolog Rastislav Maďar návrat Vojtěcha vítá, podle něj vždy dal na rady odborníků. Podle exministra Romana Prymuly jsou změny plně v kompetenci premiéra.

"Kdyby ta situace nebyla tragická, byla by komická, protože ministři zdravotnictví se střídají jako apoštolové na orloji. Z té funkce se stala krátkodobá brigáda a něco takového si zdravotnictví nezaslouží," řekl Kubek. Podle něj se komora snaží spolupracovat s každým ministrem, ale když se takto střídají, prakticky to nejde. Arenberger nastoupil do funkce na začátku dubna, střídal Jana Blatného, který ve funkci vydržel zhruba pět měsíců. Ještě před tím byl na postu 38 dnů Roman Prymula, který nastoupil právě po Vojtěchovi.

Podle Kubka je návrat Adama Vojtěcha, který ve funkci skončil loni v září, obrazem toho, že premiér Babiš nemá nikoho, kdo by byl ochoten se stát ministrem zdravotnictví. "Takže mu zbyl pouze Adam Vojtěch, jehož kvalifikací pro tento post je naprostá loajalita k premiérovi. A to je samozřejmě na výkon funkce ministra málo," dodal Kubek.

Naopak Maďar, který je členem odborné poradní skupiny MeSES, která ve věcech epidemie covidu-19 dříve radila ministerstvu zdravotnictví, návrat Vojtěcha vítá. "Vždy dal na rady odborníků a jeho spolupráce s MeSES by byla určitě výborná. I když už bychom pod ministerstvo asi nešli. Očekávám, že by v létě řešil i necovidovou agendu, a to je taky moc dobře. Zná lidi i procesy, ve všem na ministerstvu je zorientovaný. Skutečně dobrý tah," napsal Maďar.

Další člen skupiny MeSES, se kterou ministerstvo minulý týden ukončilo spolupráci, sociolog Martin Buchtík, označuje návrat Vojtěcha rozumnou volbou. Podle něj je vhodnější, že přichází někdo, kdo zdravotnickou problematiku zná a orientuje se také v politické situaci, než kdyby přišel někdo zvenku. Podle Buchtíka bude úkolem staronového ministra přimět co nejvíce lidí, aby se nechali očkovat proti covidu-19, a nastavit záchranné brzdy pro případ, že by se vývoj epidemie ještě zhoršil. Zhoršení epidemie sice není podle odborníků už tak pravděpodobné, záchrannou brzdu ale je potřeba mít.