Z Prahy zmizí samostatně stojící reklamní vitríny JCDecaux

Z ulic Prahy by do konce roku měla zmizet většina samostatně stojících reklamních panelů, tzv. citilight vitrín (CLV). Na základě ukončení smlouvy na provoz mobiliáře ze strany města je v rámci dohody odstraní společnost JCDecaux. Magistrát je neplánuje nahrazovat vlastními. Novinářům to ve středu řekl radní Prahy pro majetek Jan Chabr (TOP 09). V listopadu začne také postupná výměna přístřešků na zastávkách MHD, město by mělo do konce roku nahradit vlastními prvních 40 zastávek JCDecaux.

Francouzská firma na základě smlouvy z roku 1994 provozuje v Praze přístřešky pro MHD, výměnou za jejich zajištění a údržbu a nájem městu na nich může provozovat reklamu. Kromě toho má i další mobiliář včetně samostatně stojících reklamních ploch. Podle dřívějších informací města jde o 365 menších tzv. city light panelů a 100 větších ploch s velikostí až devět metrů čtverečních. Smlouva s firmou skončila 30. června a město již vysoutěžilo dodavatele nových zastávek. Prvních 40 přístřešků se podle Chabra nyní vyrábí.

Výměna mobiliáře potrvá asi dva roky, magistrát se podle Chabra v rámci boje s tzv. reklamním smogem rozhodl samostatné reklamní plochy úplně zrušit. Postup odstraňování ploch JCDecaux podle něj bude záviset i na komunikaci ze strany firmy. Reklama v budoucnu bude jen na zastávkách, o které se zřejmě bude starat dopravní podnik. Ten by podle radního měl také vysoutežit firmu, která bude reklamu provozovat.

Současná pražská koalice má boj s vizuálním smogem v programu. Magistrát například loni začal odstraňovat billboardy nelegálně rozmístěné v různých částech Prahy. Problematické jsou i některé CLV firmy JCDecaux v ulicích Na Příkopě, Pařížská či Na Můstku v centru metropole v památkové rezervaci. Podle dopisu magistrátního odboru hospodaření s majetkem k těmto panelům magistrát jako majitel pozemků neudělil souhlas ani k nim neexistuje smlouva. Od října začne platit také zákaz reklamních plachet ve velké části Prahy, dosud byly zakázány jen v památkové rezervaci.

Francouzská firma JCDecaux v Praze působí zejména na základě dvou velkých smluv z 90. let. Kromě ukončeného kontraktu na přístřešky a další mobiliář se týká umisťování reklamy v MHD. Dopravní podnik ji v roce 2016 označil za nevýhodnou, poté se obě strany začaly soudit o její platnost. Soud loni smlouvu označil za od počátku neplatnou, po odvolání JCDecaux věc kvůli technické nejasnosti v původním rozsudku vrátil odvolací soud. Prvoinstanční soud nedávno původní rozhodnutí potvrdil. JCDecaux se opět odvolala, kvůli sporu také zahájila s ČR mezinárodní arbitráž.