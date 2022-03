Z Ruska se mohou Češi vracet přes Kaliningrad nebo z Petrohradu do EU

Vzhledem k uzavření vzdušného prostoru pro všechna ruská letadla na území Evropské unie jsou obtížnější podmínky návratu z Ruska do České republiky. Ministerstvo zahraničí ale v neděli vyzvalo české občany v Rusku a Bělorusku, aby se kvůli aktuální situaci vrátili zpět. Češi mohou přicestovat například letecky přes Kaliningrad a dále po zemi, možnosti existují též z Petrohradu do Helsinek nebo přes Pobaltí, vyplývá z informací na webu ministerstva zahraničí.

Evropská unie uzavřela v reakci na ruský útok na Ukrajinu vzdušný prostor pro všechna ruská letadla, včetně soukromých letounů ruských oligarchů. Rusko reagovalo zákazem vstupu do svého vzdušného prostoru leteckým společnostem ze 36 zemí, včetně Británie, Německa, Španělska, Itálie a Kanady.

Česká diplomacie vydala přehled možností vycestování z Ruské federace. Jednou z možností je přelet do ruské enklávy Kaliningrad, která leží mezi Litvou a Polskem, a následná cesta po zemi.

Z Petrohradu do Helsinek lze přejet autem, dvakrát až třikrát denně jede na trase autobus. Vlakem mohou cestovat jen finští a ruští občané, lodní spojení není k dispozici. Ministerstvo informuje i o možnosti letecké přepravy mezi těmito dvěma městy, podle webu helsinského letiště jsou ale středeční lety zrušeny.

Při vstupu z Ruska do Finska musejí cestující předložit buď certifikát o ukončeném očkování proti covidu-19 alespoň týden od poslední dávky, evropský digitální certifikát o prodělání koronaviru v posledním půlroce nebo certifikát o prodělání nemoci a současně o absolvování jedné dávky vakcíny. Podmínky se nevztahují na děti do 15 let a na cesty z humanitárních důvodů. Ruskou vakcínu Sputnik V finské úřady neuznávají, upozornila česká diplomacie.

Hraniční přechody mezi Ruskem a Estonskem zůstávají otevřené, ke vstupu do pobaltské země občanům EU stačí platný cestovní pas. "Na hranicích údajně houstne provoz, probíhají zpřísněné kontroly zavazadel, přesto se zdá, že překročit hranici lze bez problémů, nutná je pouze trpělivost," uvedlo ministerstvo. Lidé mohou též využít autobusové spojení mezi Petrohradem a Tallinnem.

Také na hranicích s Lotyšskem je zvýšený provoz a delší čekací doby než obvykle. Od začátku března se uvolnila koronavirová pravidla - není nutné vyplňovat příjezdový formulář a pokud mají lidé evropský certifikát, nemusí kromě QR kódu předkládat nic jiného. Ani testovaní lidé bez certifikátu nemusí do samoizolace po příjezdu, stačí jim provést jeden test před cestou.