Z rybníku Rožmberk od středy poteče více vody, může to zvýšit hladinu Lužnice

Z rybníku Rožmberk na Jindřichohradecku bude od středy odtékat výrazněji více vody než dosud. Nyní je to 20 až 30 krychlových metrů za vteřinu, od středy by měl odtok stoupnout až na 90 krychlových metrů za vteřinu. Následkem toho by se mohla zvýšit hladina Lužnice, která je na řadě míst pod Rožmberkem na nejvyšším třetím povodňovém stupni. O případné evakuaci Veselí nad Lužnicí město rozhodne ve středu. ČTK to dnes řekl jeho starosta Vít Rada (BEZPP, za Jihočechy 2012).

"Do (středečního) rána se pro nás nic měnit nebude. Nyní ve Veselí nad Lužnicí hladina stoupá velmi pomalu. Až se zvýší průtok řekou, půjde hladina nahoru už rychleji. Podle situace se pak během dne rozhodneme o případné evakuaci. Zatím to ale stále vypadá, že by to nemělo přesáhnout padesátiletou vodu, což by pro nás bylo dobré," uvedl Rada.

Evakuace ve městě by se týkala tisícovky obyvatel z Alšova nábřeží a okolí. Nastala by ve chvíli, kdy by hrozilo, že se voda dostane přes protipovodňové zábrany, které mají zabránit padesátileté vodě.

Rožmberk začal dnes před 10:00 přetékat bezpečnostním přelivem. Voda se volně rozlévá do krajiny. Bude trvat několik hodin, než se řekou Lužnice dostane do první obce, kterou je Lužnice na Jindřichohradecku s přibližně 400 obyvateli. Veselí nad Lužnicí je přibližně o 15 kilometrů dále po proudu. Rožmberkem protéká řeka Lužnice. Momentálně do rybníka teče více než 100 krychlových metrů vody vteřinu. Rybník Rožmberk má vysokou kapacitu a dokáže zadržet několik milion krychlových metrů vody.

Na jihu Čech platí dnes dopoledne nejvyšší povodňový stupeň na 16 místech. Nejvyšší povodňový stupeň dosáhly Blanice, Malše, Stropnice, Lužnice a Nežárka.