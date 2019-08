Z vraždy chlapce je podezřelá žena. Soud na ni uvalil vazbu

Soud poslal do vazby ženu obviněnou z vraždy šestiletého chlapce na Benešovsku. ČTK to řekl mluvčí středočeské policie Pavel Truxa. Podle televize Prima je podezřelou matka zavražděného, která se s otcem dítěte soudila o opatrovnictví chlapce. Truxa to ale nechtěl komentovat.

Policie prověřuje úmrtí dítěte od čtvrtka. Pitva podle kriminalistů prokázala, že zemřelo násilnou smrtí. Policisté ženu stíhají pro zvlášť závažný zločin vraždy. "Byla již soudem vzata do vazby," uvedl dnes Truxa.