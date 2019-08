Za aktivistkou Gretou míří Češka. Získala jízdenku na summit OSN

Organizace spojených národů zveřejnila seznam 100 mladých osobností z celého světa, které obdrží tzv. zelenou jízdenku na mládežnický klimatický summit OSN. Ten se koná 21. září 2019 v sídle OSN v New Yorku, den po globální stávce pro klima plánované na pátek 20. září.

Bude mezi nimi mladá Češka, Lucie Smolková z Brna. "Jsem hodně zvědavá, bude tam spousta aktivních mladých lidí z celého světa, určitě spousta inspirace," říká Lucie, která na jaře úspěšně zakončila studium na střední škole a na podzim začne studovat na brněnské Mendelově univerzitě. V minulých měsících se intenzivně věnovala práci ve Fridays4Future jako koordinátorka studentského protestního hnutí v Brně.

Držitelé "zelené jízdenky" se připojí k více než 500 mladých delegátů historicky prvního mládežnického summitu o klimatu v OSN. Ten se stane globálním diskusním fórem o efektivních řešeních a platformou k setkání a dialogu s lídry států. Vybraní zástupci tohoto fóra mladých budou o svých jednáních referovat 23. září na Summitu pro klimatickou akci, na který do newyorského sídla světové organizace sezval šéf OSN António Guterres nejvyšší politické představitele všech států světa.

"Je skvělé, že bude příležitost bavit se s politiky, protože stávky jsou sice super, ale bez reálných kroků a politických rozhodnutí se nepohneme, kam potřebujeme," říká osmnáctiletá Lucie Smolková, která se stala jednou ze 100 držitelek a držitelů "zelené jízdenky" vybraných z více než sedmi tisíc uchazečů ve věku 18-29 let. Kritériem pro výběr byla aktivní účast na klimatické akci.

Jízdenky jsou pořizovány s ohledem na emise. Tam, kde bude nutné zvolit leteckou nebo jinou emisně náročnou dopravu, bude uhlík offsetován dobrovolnými příspěvky států. Do New Yorku se sjedou mladí ze všech kontinentů. Jsou to především aktivisté, inovátoři, studenti či podnikatelé, kteří si vybrali změnu klimatu a klimatickou akci jako své hlavní téma.

Držitelům "zelené jízdenky" poblahopřál generální tajemník OSN v krátkém videopozdravu. Ve videu se obrací i na další: "Vyzývám mladé lidi z celého světa, aby summit sledovali on-line a stali se aktivními podporovateli klimatické akce ve své zemi," říká António Guterres na twitterovém účtu OSN https://twitter.com/UN. Mladí z celého světa se také mohou zapojit do on-line kampaně "My Future Our Planet" sdílením selfie videí na Twitteru a Instagramu s použitím sloganu "Youth #ClimateAction Summit". Videa by měla prezentovat jejich vlastní počiny na snižování emisí i výzvy politikům k účinné klimatické akci.

"Změna klimatu je nejdůležitější téma doby. Vedle rizik a ohrožení je ale zřejmé, že existují řešení, která umožní přejít na čistší a odolnější ekonomiku. Podle nedávné New Climate Economy Report může klimatická akce v příštím desetiletí vygenerovat ekonomický výnos ve výši 26 bilionů dolarů. Jde tedy nejen o tolik potřebnou, ale i veskrze výhodnou investici," říká vedou informační kanceláře OSN v Česku Michal Broža.