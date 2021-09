Za cíl bychom si měli dát vrácení prestiže povolání prodavače, zní z Unie

Vrátit prestiž povolání prodavače by mělo být jedním z cílů České republiky v učňovském školství. Je to důležité a velmi oceňované povolání. Ve čtvrteční odborné diskusi v paláci Žofín v Praze u příležitosti oslav 30. výročí řetězce Billa v České republice to řekla prezidentka Unie zaměstnanců obchodu Renáty Burianové. Systém učňovského školství v tuzemsku je podle ní "tragický". Budeme mít mnoho lidí se středoškolským vzděláním, ale budou chybět kvalifikovaní zaměstnanci v obchodě, dodala.

Ze statistik ministerstva školství vyplývá, že v oborech s výučním listem bylo v minulém školním roce 90 641 žáků, o rok dříve 88 783. V posledních dvou letech učňů ve školách přibývalo, což souvisí s demografickým vývojem. Zvýšil se i počet středoškoláků celkově. V uplynulém školním roce jich bylo 432 906.

Nový generální ředitel společnosti Billa ČR Dariusz Tomasz Bator ve čtvrtek řekl, že sehnat kvalitní zaměstnance je těžké i s ohledem na to, že práce v obchodě není snadná. Billa zaměstnává zhruba 6500 lidí. Z nich podle vedoucí personálního oddělení společnosti Šárky Brennerové 80 procent tvoří ženy, průměrný věk je 34 let a průměrná délka zaměstnání činí šest let.

Práce v maloobchodě je přitom podle Brennerové stále doménou Čechů. V síti Billa podle ní 95 procent pracovníků tvoří Češi, pokud by započítala slovenské občany, bylo by to 98 procent.

Pandemie koronaviru podle dřívějšího zjištění u zástupců potravinářských řetězců příliš neměla přímý dopad na fluktuaci zaměstnanců, případně minimální. Společnosti se ji snaží dlouhodobě snižovat nebo alespoň držet na stabilní úrovni.

Český prodavač si podle portálu Platy.cz vydělává od 18 tisíc do 39 tisíc korun hrubého měsíčně v závislosti na regionu a zaměstnavateli. Průměrná mzda v ČR podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) letos ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 11,3 procenta na 38 275 korun. V hrubém tak zaměstnanci dostávali v průměru o 3893 korun více než před rokem.