Za deset měsíců roku v ČR vzniklo 25.357 firem, nejvíce od roku 2018

Za prvních deset měsíců roku v ČR vzniklo 25.357 firem, což je nejvíce od roku 2018. Zaniklo jich nicméně rekordních 13.857. V Česku i tak letos přibylo 11.500 firem, o osm procent více než loni. Vyplývá to z analýzy dat portálu Informace o firmách, kterou ČTK poskytla společnost CRIF - Czech Credit Bureau.

"Letošní rok je z hlediska zakládání firem jedním z těch silnějších. Počet firem v Česku se aktuálně blíží k 600.000, takže je i pochopitelné, že počty zaniklých firem se s postupem času zvyšují," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková. Na deset zaniklých firem letos připadlo 18 nových, stejně jako v minulém roce.

V říjnu vstoupilo na český trh 2803 firem, což je v porovnání se zbytkem roku nadprůměr. Zároveň jich zaniklo 1590, nejvíce za celý rok. V říjnu tak v Česku přibylo 1213 firem.

Nejvíce firem za prvních deset měsíců letošního roku vzniklo v Praze, a to 12.935. V Jihomoravském kraji to bylo 2982 a v Moravskoslezském kraji 1847. Nejvíce firem zaniklo rovněž v Praze, 7729. V Jihomoravském kraji jich bylo 1368 a v Moravskoslezském kraji 923.

Nejvyšším poměrem vzniklých na počet zaniklých firem dominuje Vysočina, kde na deset zaniklých firem připadlo 34 nových. To znamená, že v tomto kraji se počet firem zvyšuje nejrychlejším tempem. V žádném z krajů se počet firem nesnížil, pouze na Ústecku jejich počet stagnoval, z trhu odešel téměř shodný počet firem, jaký na trh vstoupil.

Nejvíce firem vzniklo od ledna do října v odvětví obchodu, 2984. V nakládání s nemovitostmi to bylo 2836 a ve zpracovatelském průmyslu 2581. Nejvíce firem zaniklo v odvětví obchodu, a to 4153. V nakládání s nemovitostmi jich bylo 2787 a v profesních, vědeckých a technických činnostech 1999, uvedla společnost CRIF.

Pokračuje podle ní snižování počtu firem v oblasti obchodu, kde na deset zaniklých firem letos připadlo sedm nových. Obchod je tak i nadále jediným sektorem, ve kterém počet zaniklých firem převažuje nad počtem vzniklých. Stagnuje také počet firem v nakládání s nemovitostmi, kde letos vznikl zhruba stejný počet firem jako zanikl.

Nejrychleji přibývají firmy v sektoru ostatních činností, kam se řadí opravy výrobků pro osobní potřebu nebo poskytování osobních služeb jako kadeřnictví, kosmetika a praní a čistění textilních výrobků, kde na deset zaniklých společností připadlo 71 nových. Rychlým tempem přibývají společnosti také v odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu a tepla. Zde připadlo na deset zaniklých firem 68 nových, vyplývá z dat.