Za doprovodu policie dorazil do Letňan konvoj s materiálem pro stavbu polní nemocnice

Do pražských Letňan přijel v pondělí dopoledne za doprovodu Vojenské policie konvoj s materiálem pro stavbu polní nemocnice. Z Hradce Králové vyrazil v 8:00, do Prahy přijel krátce po 10:00. Vojáci nyní začnou se skládáním materiálu a se samotnou stavbou nemocnice. Automobily s materiálem budou na letňanské výstaviště přijíždět i v příštích dnech, přivezou také materiál ze Správy státních hmotných rezerv. Nemocnice bude v případě nouze sloužit pacientům s méně závažným průběhem nemoci covid-19. Připravena má být do neděle.

Zařízení bude oficiálně provozovat Nemocnice na Bulovce, dohoda o tom byla uzavřena mezi nemocnicí a zástupci veletržního areálu v sobotu večer. Řekl to majitel letňanského výstaviště Pavel Sehnal. Nemocnice by měla zaplatit provozní náklady spojené s užíváním areálu.

Armádní vozidla v pondělí do Letňan přivezla kontejnery se 165 tunami zdravotnického materiálu. Jsou mezi nimi jednotky intenzivní péče, laboratoře, lékárny či rentgenové vybavení. Včetně policejních vozidel z Hradce Králové podle armády vyrazilo 29 vozů. O víkendu dorazila na místo část hradeckého vojenského týmu a začala akci připravovat. "V halách je už nainstalováno několik desítek mobilních pracovišť, stanů a buněk s lékařskou technikou," řekl Sehnal dnes dopoledne.

V dalších dnech ještě budou z Hradce Králové do Prahy mířit menší kolony s materiálem. Celkem by mělo být ze skladů 6. a 7. polní nemocnice v Hradci Králové do Prahy přepraveno 339 tun materiálu, a to 80 vozidly a ve 49 kontejnerech. Další materiál se bude do Letňan navážet až do pátku a půjde o vybavení ze Správy státních hmotných rezerv.

Výstavbu záložní nemocnice zajistí 60 vojáků, 30 vojáků je z Agentury vojenského zdravotnictví, dalších 30 je doplněno z pozemních a vzdušných sil a Vojenské policie, která ve spolupráci s ostrahou areálu bude prostor hlídat. V případě aktivace záložní nemocnice bude na její provoz vyčleněno 200 příslušníků vojenského zdravotnického personálu. Podle potřeby bude doplněn o civilní zdravotnický personál. Jeho vyčlenění je v gesci ministerstva zdravotnictví.

Pro výstavbu nemocnice armáda využije dvě výstavní haly, pro pacienty bude určen prostor o rozloze asi 10 000 metrů čtverečních. Pro zázemí zdravotníků, pro administrativu a řízení budou využity prostory kongresového centra a další haly. Podle Sehnala se zatím počítá s instalací 500 lůžek. Výstaviště případně umožní zvýšení jejich počtu o dalších 2000.

Právně bude mít fungování zařízení na starosti Nemocnice na Bulovce. "Dohody se vedou v tom smyslu, že zaplatí provozní náklady spojené s areálem. Další komerční nájemné se zatím nepředpokládá," řekl Sehnal.

Podle pátečního vyjádření ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) bude polní nemocnice v Letňanech záložní a nemusí být využita. Věří, že budou stačit zvýšené kapacity kamenných nemocnic.

Polní nemocnice byla v letech 2007 až 2008 nasazena v Afghánistánu. Některé části jsou trvale využívány při zahraničních operacích. Vojáci také s polními nemocnicemi pravidelně cvičí a udržují je v dobrém stavu. Část polní nemocnice byla nasazena v roce 2017 v Mosulu v Iráku, další část je dosud v Kábulu.