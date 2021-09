Za loupež na čerpací stanice na Uherskohradišťsku hrozí muži až deset let

Kriminalisté obvinili šestatřicetiletého muže ze sobotního přepadení benzinové čerpací stanice v Babicích na Uherskohradišťsku. V případě prokázání viny mu za loupež hrozí až desetileté vězení. Muž z Uherskohradišťska se kriminalistům při výslechu přiznal. Policistům se ho podařilo zadržet jen několik minut po činu, sdělila ve středu policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Pro přepadení se podle ní muž rozhodl v sobotu krátce po poledni. "Tato myšlenka jej napadala poté, co vypil několik piv a dal si štamprli rumu. Když pak v podnapilém stavu zcela bez prostředků bloumal Babicemi a přemýšlel, jak peníze získat, uviděl benzinovou čerpací stanici. V ten okamžik měl jasno. Vytáhl pepřový sprej, který neustále nosí u sebe pro případnou obranu, a vešel do prodejny," uvedla mluvčí.

Muž podle zjištění policistů přistoupil k pultu a hrozil obsluze, ať otevře pokladnu, nebo ji zabije. "Žena ze strachu otevřela zásuvku. Pachatel do ní párkrát sáhl a zmocnil se několika tisíc korun. Pak z prodejny odešel. Přepadená žena vyšla ven a požádala zákazníky, kteří právě čerpali pohonné hmoty do svých aut, aby zavolali na policii," uvedla Kyšnerová.

Na místo vyrazilo několik hlídek. Zprávu o přepadení si vyslechli také dopravní policisté, kteří nedaleko v autě v civilním provedení zajišťovali dohled, zamířili proto do Babic. "Po chvíli uviděli muže, který odpovídal popisu pachatele. Byl svlečený do půl pasu. Jeho mikina a kšiltovka však ležela kousek od něj v trávě. Muž si hlídky v civilním voze nejprve nevšiml. Když ale policisté z auta vyběhli, rychle odhodil peníze za plot jednoho z domů. V ten moment ho hlídka zadržela. Od oznámení loupeže na policii do chvíle dopadení pachatele uběhlo pouhých sedm minut," doplnila mluvčí.

Den po přepadení policisté muže obvinili z trestného činu loupeže. Uherskohradišťským kriminalistům se podle Kyšnerové při výslechu ke spáchanému skutku přiznal. Nyní mu hrozí až desetileté vězení.