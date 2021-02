Za neděli přibylo 4002 případů, pozitivních bylo 41 procent testů

V neděli laboratoře v Česku odhalily 4002 pozitivních testů na koronavirus, je to zhruba o 1100 případů víc než před týdnem. Podíl nově nakažených na počtu provedených testů stoupl na 40,6 procenta, vyšší byl naposledy 9. ledna. V nemocniční péči bylo o víkendu kolem 6000 lidí s onemocněním covid-19, počet lidí ve vážném stavu se snižuje jen mírně, v neděli jich bylo 1263. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Od začátku epidemie loni v březnu se v Česku nákaza koronavirem prokázala zhruba u 1,157 milionu lidí, počet vyléčených přesáhl 1,017 milionu. Počet aktivních případů dál roste, v současné době se s nákazou potýká více než 120 000 lidí, nejvíce od loňského října. Zemřelých s covidem-19 eviduje ministerstvo 19 330.

V uplynulém týdnu prokázaly laboratoře pozitivitu u více než 66.400 lidí. V mezitýdenním srovnání to bylo o 13 tisíc případů více. Přestože epidemie v zemi sílí, není podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) Česko ale v situaci, kdy muselo přijímat drakonická opatření. Přijmout by se podle něj musela, pokud se nemocnice dostanou do situace, kdy budou muset zastavit veškerou jinou než intenzivní péči. Podle něj nemocnice ještě mají nějakou, byť minimální, kapacitu.

K pondělnímu ránu bylo podle dat ministerstva zdravotnictví volných 14 procent lůžek na ARO a jednotkách intenzivní péče (JIP), pro pacienty s covidem bylo volných 157 lůžek. Standardních lůžek s kyslíkem je pro nakažené k dispozici zhruba 730. Další volné kapacity jsou ještě na takzvaných reprofilizovaných lůžkách, která jsou jinak určena k poskytování péče jiného typu či odbornosti.

V neděli bylo v nemocnicích podle aktuálních statistik ministerstva 6049 lidí s covidem, téměř o 100 více než v sobotu. V pracovní dny minulého týdne se počty hospitalizovaných pohybovaly zhruba mezi 6300 až 6450. Ve vážném stavu bylo v neděli 1263 pacientů, asi o desítku méně než v sobotu. Ve čtvrtek byl přitom jejich počet rekordní za celou dobu epidemie, stoupl na 1288.

Nejhorší situace je nadále na Tachovsku, kde za uplynulých sedm dní zaznamenali 1349 nově nakažených na 100 tisíc obyvatel. Následuje zavřené Sokolovsko s 1222 případy. Přes 1000 nových případů na 100 tisíc obyvatel za poslední týden má ještě okres Karlovy Vary. V zavřeném Chebsku a Trutnovsku už v minulých dnech klesl počet pod 1000.

Od 27. prosince se v Česku proti novému koronaviru očkuje. Podle premiéra Andreje Babiše dostalo Česko dosud 730 460 vakcín. Uvedl to v neděli ve videu zveřejněném na sociálních sítích. K nedělnímu večeru zdravotníci aplikovali 545 381 dávek vakcíny, obě potřebné dávky zatím dostalo 207 552 lidí. V neděli se podalo 1904 dávek vakcín, asi 400 méně před týdnem.

Téměř 93 procent dosud podaných dávek bylo podle údajů ministerstva zdravotnictví očkování od společností Pfizer/BioNTech. Následuje vakcína od společnosti Moderna s podílem 5,4 procenta. Očkovací látku od AstraZenecy aplikovali zdravotníci zatím ve 8768 případech, což představuje 1,6 procenta ze všech dosavadních dávek.