Za pokus o vraždu při loupeži aut hrozí pachateli až 15 let vězení

Státní zástupce v úterý navrhl patnáctiletý trest odnětí svobody za pokus o vraždu Martinu Proseckému. Ten se s komplicem pokusil loni v lednu o loupež historických vozidel, při níž jednoho z majitelů středně až těžce zranil, druhý utrpěl lehká až středně těžká zranění. Spoluobžalovanému Karlovi Čermákovi navrhl státní zástupce sedmiletý trest, oba by jej podle něj měli strávit ve věznici s ostrahou. Soud jednání odročil a rozsudek vynese příští týden ve čtvrtek 30. března.

Z pokusu o vraždu se zpovídá pouze Prosecký, jenž čeká na rozsudek ve vazbě stejně jako Čermák. Třetím obžalovaným v případu je ještě David Fiala stíhaný na svobodě, který oběma posloužil jako řidič. Ten se dopustil přečinu, nikoliv trestného činu a státní zástupce mu navrhl roční podmíněný trest s odkladem na "přiměřeně dlouhou dobu".

Prosecký podle obžaloby jako hlavní iniciátor loupeže přišel s plánem, jak přijít ke třem historickým vozům za miliony korun, jejichž vlastníci jsou dva bratři v důchodovém věku. Prosecký, převlečený za policistu, podle obžaloby vylákal jednoho z bratrů do Brna, aby si na policejní služebně prohlédl nějaké kamerové záznamy. Spolu s Čermákem ho ale v jednom z průmyslových areálů podle obžaloby srazili na zem a spoutali. Poškozeného měl Čermák za úkol hlídat, zatímco Prosecký se měl zatím ve Vyškově dostat k vozům. Proti plánu ale poškozeného naložili do vozu k Fialovi a dovezli opět k domu ve Vyškově.

Prosecký s Čermákem podle obžaloby prohledávali dům, kde hledali doklady k vozům. Spoutaný muž se ale uvolnil. Čermák na něj vystříkl pepřový sprej a utíkal pryč, zatímco Prosecký vytáhl mačetu a začal na muže útočit a poté z místa činu také utekl. V úterý u soudu zopakoval, že nikomu ublížit nechtěl. Státní zástupce konstatoval, že podle všeho se Prosecký choval naprosto příčetně a plánovaně. Obhájce Proseckého se snažil argumentovat tak, aby soud překvalifikoval trestný čin a tím by se snížil trest na deset či méně let. Požádal v úterý také soud o odročení kvůli tomu, že Proseckému před týdnem zemřel otec, to však soudce zamítl.