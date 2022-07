Za pokus o vraždu řidiče Boltu uložil soud mladíkovi 15 let vězení a léčbu

Za pokus o vraždu řidiče platformy Bolt ve čtvrtek soud uložil dvaadvacetiletému Jiřímu Sasákovi 15 let vězení. Mladík se má navíc podrobit ústavní protialkoholní léčbě a ambulantnímu psychiatrickému léčení. Verdikt není pravomocný. Obhajoba usilovala o změnu právní kvalifikace na loupež - Sasák tvrdil, že se chtěl zmocnit auta a že pobodání řidiče bylo nešťastným následkem vzájemné potyčky.

"Soud úplně nedospěl k závěru, že pan obžalovaný je vražedného založení. Projevil ale naprostou lhostejnost k tomu, co s stane s lidským životem," uvedla předsedkyně senátu pražského městského soudu Jarmila Pavlátová. Za pokus o vraždu s majetkovým motivem hrozilo Sasákovi 15 až 20 let vězení. "Opravdu absolutně nejsou splněny žádné důvody pro snížení zákonné sazby," podotkla k tomu soudkyně, která označila mladíkovu pohnutku k činu za "opravdu zavrženíhodnou". Podle ní si útok na řidiče dopředu naplánoval.

Opilý Sasák bodl třiačtyřicetiletého cizince třikrát do zad v noci 13. srpna 2021 poté, co si u něj objednal odvoz do odlehlé ulice v pražských Vršovicích. Napadený muž, který krvácel do hrudní dutiny, z místa činu utekl a voláním o pomoc na sebe upozornil kolemjdoucího, jenž mu přivolal záchrannou službu. "To, že pan poškozený nezemřel, rozhodně není zásluhou pana obžalovaného. S největší pravděpodobností by zemřel, kdyby se nedostal včas do nemocnice," upozornila soudkyně.

Sasák se po činu zmocnil vozu a po pronásledování policií havaroval v Krči. U soudu popřel, že by řidiče bodl úmyslně. Auto podle vlastních slov potřeboval, aby se dostal za matkou, a nůž se sedmnácticentimetrovou čepelí si vzal jen na zastrašení řidiče. Tuto verzi děje ale popřel soudní znalec, podle nějž pachatel vedl rány velkou silou a aktivně.

Sasáka uznal soud vinným vedle pokusu o vraždu, ohrožení pod vlivem návykové látky a neoprávněného užívání cizí věci také z poškození jiného cizího auta. Měsíc před incidentem s řidičem totiž mladík na pražské čerpací stanici, kde pracoval, zdemoloval zaparkovaný vůz. Uvedl k tomu, že byl rovněž opilý a událost si příliš nepamatuje.

V souvislosti s poničením tohoto vozu nastoupil Sasák do bohnické psychiatrické léčebny, aby se léčil ze závislosti na alkoholu a - jak sám tvrdí - pervitinu. Obžaloba ani toxikologický posudek ale žádné užívání drog nezmiňovala. Po týdnu léčebnu opustil. Revers podepsal ve stejný den, kdy později zaútočil na řidiče. Po cestě z Bohnic domů do Vršovic se opil. "To, že se uvedl do stavu opilosti hned poté, co opustil léčebnu, považuji za velmi významný znak toho, jak nakládá se svým životem," poznamenala soudkyně.

Sasák i státní zástupkyně si ponechali lhůtu na rozmyšlenou, zda si podají odvolání. Podle nepravomocného verdiktu má mladík uhradit zhruba 400 000 korun jako náhradu škody pojišťovnám. Pobodaného řidiče odkázal soud s jeho nárokem na odškodnění do občanskoprávního řízení.