Za pokus o vraždu spoluvězně potvrdil vrchní soud deset let vězení

Za pokus o vraždu spoluvězně ve středu Vrchní soud v Praze potvrdil Josefu Šafárikovi deset let vězení. Muž, který si nyní odpykává trest za předchozí trestné činy, připustil, že muže napadl. Odmítá ale, že by ho chtěl zabít. Středeční rozhodnutí je pravomocné.

Šafárik podle rozsudku loni v květnu v Horním Slavkově na Sokolovsku napadl spoluvězně zašpičatělým naostřeným příborovým nožem, přičemž mu vyhrožoval, že ho zabije. Zasadil mu šest bodných a řezných ran do ramene a hlavy. Rány nebyly hluboké, napadeného po ošetření v nemocnici lékaři propustili zpět do věznice. Podle znalců však dvě z ran mohly potenciálně smrt způsobit, tragický následek čin neměl jen díky náhodě, na níž útočník neměl vliv.

Podle předsedy odvolacího senátu Jiřího Lněničky se prokázalo, že Šafárik během útoku vyhrožoval napadenému zabitím, a také to, že útok směřoval na životně důležité orgány. "Máme za to, že jednání obžalovaného bylo prokázáno, právní kvalifikace je správná," řekl Lněnička. Dodal, že ani uložený trest není nepřiměřeně přísný.

Šafárik je ve věznici od srpna 2019 za loupež a krádež, tento trest mu má vypršet v prosinci 2023. Jde o jeho čtvrtý pobyt za mřížemi.

U plzeňského krajského soudu připustil útok na spoluvězně, nechtěl ho ale prý rozhodně zabít. Popsal, že chtěl muže pouze praštit pěstí do ramene, ani si neuvědomil, že v ruce drží nůž, který předtím napadenému vězni zřejmě sebral. Odmítl, že by mu vyhrožoval. S mužem měl podle svých slov konflikty i dříve, motiv útoku však vysvětlit nedovedl.

Podle Šafárikova advokáta se úmysl napadeného usmrtit neprokázal. Soudu v odvolání navrhl, aby muže potrestal za pokus o těžké ublížení za zdraví. Za to by mu senát mohl uložit trest v rozmezí tří až deseti let, za pokus o vraždu mohly soudy Šafárika potrestat deseti až 18 lety vězení.