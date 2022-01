Za pokus o vraždu v lomu Hády potvrdil Nejvyšší soud třináctiletý trest

Nejvyšší soud odmítl dovolání Josefa Koprivy, jenž si má odpykat 13 let ve vězení za pokus o vraždu v brněnském lomu Hády. Podle verdiktu strčil ze srázu bohatého podnikatele, manžela své milenky. Muž se zachytil pod okrajem srázu, zachránili ho kolemjdoucí. Nejvyšší soud rozhodoval neveřejně. Výsledek potvrdila k dané spisové značce Klára Belkovová, mluvčí Krajského soudu v Brně, který se případem zabýval jako první instance.

Dovolání podle Belkovové směřovalo proti rozhodnutí odvolacího Vrchního soudu v Olomouci. Týkalo se výroku o trestu. Důvody odmítnutí dovolání zatím nejsou známé, Nejvyšší soud ještě usnesení nezpřístupnil veřejnosti.

Před soudem původně stanul jak Kopriva, tak Eva Grycová, manželka napadeného muže. Podle krajského soudu si měla odpykat 16 let ve vězení za účastenství na pokusu o vraždu. Vrchní soud ji však zprostil obžaloby. Neprokázalo se s potřebnou jistotou, že by čin spáchala. Koprivovi vrchní soud snížil trest z 16 na 13 let. Neprokázal se zištný motiv, přestože Kopriva původně vypověděl, že měl od milenky za vraždu manžela slíbeno 50 milionů korun.

Případ se stal v listopadu 2017. Úspěšného podnikatele vylákal Kopriva do lomu Hády pod záminkou konzultace prodeje pozemků. Podle obžaloby ho tam strčil ze srázu, ale muž se zachytil kousek pod okrajem lomu. Kopriva se ho snažil skopnout a házel mu i písek do očí. Vyrušili ho kolemjdoucí a muže pod okrajem lomu drželi do příjezdu policistů, kteří k němu slanili.

Vyšetřovatelé a později i soudy byly v komplikované důkazní situaci. Výpovědi Grycové a Koprivy stály proti sobě. Žena popírala, že by manželovi chtěla ublížit. Kopriva trval na tom, že jej k činu navedla. Napadený muž v manželčinu vinu nevěřil a bojoval za očištění jejího jména.