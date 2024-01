Za shození nevidomého muže do rozvodněné řeky Jizery dnes Krajský soud v Praze potrestal Leoše Kubáta 11,5 lety vězení. Obžalovaný se k činu doznal, tvrdí ale, že si ho nepamatuje, byl pod vlivem alkoholu a marihuany. Napadený v řece utonul, jeho tělo našli policisté o měsíc později. Devětatřicetiletému muži hrozilo za vraždu a výtržnictví až osmnáctileté vězení. Dnešní verdikt není pravomocný, Kubát si ponechal lhůtu pro případné odvolání.

Podle předsedy trestního senátu Michala Tomáše se neprokázalo, že by Kubát muže zavraždil s přímým úmyslem, musel být ale minimálně srozuměn s tím, že ho může usmrtit. "Za stavu kdy poškozeného, který je slepý, hodil do rozbouřené ledové vody, musel být srozuměn s tím, že zemře," řekl Tomáš. Poškozený byl podle soudce zcela dezorientován, Kubát se o jeho další osud nezajímal a nezavolal mu pomoc. Trest senát uložil při spodní hranici zákonné sazby, zohlednil Kubátovo přiznání a to, že měl podle znalců snížené ovládací schopnosti.

Kubát podle obžaloby nevidomého muže napadl loni 11. března před sedmou hodinou večerní na mostě v Nádražní ulici v Mladé Boleslavi. Tělem ho přitiskl k zábradlí a po zápasu, který trval zhruba minutu, ho přes zábranu převalil. Státní zástupce tvrdí, že Kubát musel vědět, že má muž problémy se zrakem, protože se pohyboval se slepeckou holí. Napadený se sice dokázal zachytit za vnější konstrukci, po několika vteřinách se ale neudržel a z výšky přibližně čtyř metrů spadl do řeky.

Průtok Jizery byl v té době nejméně dvojnásobný proti stavu obvyklému v daném období a přibližně čtyřnásobný ve srovnání s průměrným stavem. Voda měla teplotu pěti stupňů Celsia.

Kubát soudu loni v prosinci řekl, že si neumí vysvětlit, proč muže napadl. Poznal se ale na kamerových záznamech. Soudu popsal, že v daný den pil už od dopoledne, odpoledne se pak vydal s přáteli do podniku, kde pokračoval v pití a také kouřil marihuanu. Odchod z domů si nepamatuje, řekl.

Muž, který byl v minulosti souzen za majetkovou trestnou činnost, také před soudním senátem uvedl, že tragické události velmi lituje. "Ještě jednou chci vyjádřit hlubokou lítost nad činem, který jsem spáchal (...). Upřímně se omlouvám všem, kterým jsem tímto jednáním způsobil újmu," zopakoval dnes.

Státní zástupce v závěrečné řeči odkázal především na kamerové záznamy, na kterých je celý incident zachycen. Podle Kubátova obhájce by měl soud zvážit, zda se obžalovaný nemohl dopustit opilství. Tohoto trestného činu se dopustí člověk, který se požitím návykové látky přivede do stavu nepříčetnosti, ve kterém se dopustí jinak trestného činu, hrozí za něj nejvýše deset let. Soud by podle něj při ukládání trestu měl přihlédnout také k tomu, že Kubát spolupracoval s policií a nikdy v minulosti se nedopustil násilné trestné činnosti.