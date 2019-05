Za tři měsíce jsme zvládli dost, těší Teličku. Hlasů ale čekal víc

Končící europoslanec Pavel Telička ocenil, že jeho hnutí Hlas se ve volbách do Evropského parlamentu stalo nejúspěšnější mimoparlamentní stranou. Novinářům řekl, že čekal víc než 2,38 procenta hlasů, výsledek je ale nutné přijmout i vzhledem k tomu, že hnutí vzniklo teprve před třemi měsíci.

"Když se podívám na to, kolik procent má ANO, SPD nebo KSČM, tak musím říct, že se tím Česká republika zařadila do menšiny po boku takových zemí, jako je Itálie nebo Maďarsko. To mě mrzí," uvedl Telička.

V minulých volbách byl do europarlamentu zvolen za ANO, ale s hnutím se rozešel. Odchodu nelituje. "Byl bych jenom šachovou figurkou, se kterou si Andrej Babiš hraje," řekl s odkazem na šéfa hnutí ANO. Do příštích voleb to Telička s hnutím Hlas chce zkusit znovu.

Hlas získal 2,38 procenta a neobdržel žádný mandát. "Měl jsem větší očekávání, ale na to, že jsme nová strana, vznikli jsme před třemi měsíci, ten výsledek musíme vzít. Jsme nejlepší mimoparlamentní stranou," řekl Telička, který dostal přes 17 tisíc preferenčních hlasů. Své hnutí prezentuje jako silně proevropské, prozápadní a proreformní. Podle něj bylo zlomových posledních deset dní.