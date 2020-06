Za únos dcery do Rakouska potrestal soud matku šesti lety vězení

Za únos a zavlečení pětileté dcery z pražské Uhříněvsi do Rakouska uložil soud matce dívky šest let vězení. Ženina syna a jejího známého, kteří jí s únosem pomáhali, potrestal dvouletými podmínkami. Podle soudce si trojice počínala jako organizovaná skupina. Verdikt není pravomocný, žena se proti němu obratem odvolala.

Únos holčičky, který se odehrál 16. dubna 2019 na ulici za bílého dne, provedli ženin dvacetiletý syn z předchozího vztahu a její náhodný známý, s nímž se seznámila přes internet. Syn dívku vytrhl babičce, která s ní šla na autobus. Oba muži pak s dítětem odběhli k autu, kde na ně čekala matka dívky, a společně odjeli do Brna. Odtamtud žena pokračovala jiným autem až na mezinárodní letiště ve Vídni, kde ji s dcerou zadržela policie.

Dvaačtyřicetiletá žena, která je učitelkou v mateřské školce, se přiznala k tomu, že dceru unesla. Popřela ale tvrzení obžaloby, že s dítětem plánovala odletět do Keni. Uvedla, že dceru sebrala, aby upozornila na svou rodinnou situaci, a že s ní odjela do Brna proto, aby se tam obrátila na ombudsmanku.

"Z hlediska právního se cítím vinna, ale z hlediska morálního a lidského jsem nepochybila ani jako žena, ani jako matka," řekla Obvodnímu soudu pro Prahu 10. Od svého zadržení je ve vazbě a hlavního líčení se účastnila prostřednictvím videokonference z pankrácké věznice.

Psycholog: Dcera měla k matce negativní vztah

"V žádném případě se nejedná o zavlečení. Má dcera byla se mnou šťastná, miluje mě a měla radost, že jsme konečně spolu," prohlásila. Soudní znalec z oboru psychologie však uvedl, že dívka má k matce negativní vztah, který je zřejmě zapříčiněný "nevhodnými výchovnými postupy". Žena měla s dcerou v době únosu soudně povolený jen asistovaný styk za dohledu sociální pracovnice, a to jednou za 14 dní.

Matka se hájila tím, že na vídeňské letiště jela pouze vyzvednout kamarádku. Měla však s sebou jak několik zavazadel, tak i dceřin cestovní pas. Podle předsedy soudního senátu Libora Holého akci předem promyslela a naplánovala.

"Proč nejela do Vídně vlastním autem, když tvrdí, že se tam měla setkat s kamarádkou? To nemá žádné jiné logické vysvětlení, než že zametala stopy. Zůstalo neprokázáno, co chtěla ve Vídni dále dělat, ale to je z hlediska právní kvalifikace úplně jedno," podotkl.

Všem obžalovaným hrozilo dva až osm let vězení. U matky byl jedinou polehčující okolností dosavadní řádný život. Soudce však připomněl, že čelila obžalobě za křivé obvinění manžela ze zneužívání jejich později unesené dcery. Tato kauza se nakonec neprojednala jen proto, že by matčino případné potrestání nebylo vzhledem k závažnějšímu stíhání za únos účelné.

"O únosu jsem neměl tušení. Kdybych o tom věděl, budu rázně protestovat a nikdy bych se něčeho takového nezúčastnil," tvrdil ženin známý. Na místě byl podle vlastních slov jen proto, že mu žena po společně strávené noci slíbila odvoz do Brna. "Je pravda, že k celé věci přišel jako slepý k houslím. Ale musel být srozuměn s tím, co se děje a že nejde jen o nějaké setkání v rámci rodiny," komentoval Holý jeho roli. Soudce však uznal, že oba muži byli obžalovanou vmanipulováni do situace, na jejímž vzniku neměli žádný podíl.

"Všechno mě to hrozně mrzí. Kdybych se do té situace dostal znova, řešil bych to úplně jinak," řekl soudu ženin syn, který se zároveň omluvil otci unesené dívky. Právě mladíkova upřímná lítost přispěla k tomu, že ho soud neposlal do vězení.