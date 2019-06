Za vraždu muže na Jesenicku soud uložil seniorovi deset let

Za loňskou vraždu čtyřicetiletého muže v Adolfovicích na Jesenicku si má dvaašedesátiletý Hvězdoslav Stork odpykat ve vězení deset let. Trest mu uložil olomoucký krajský soud. Důchodce syna své známé, s nímž měl dlouhodobé konflikty, bodnul jednu ranou nožem do hrudníku. Muž zemřel na místě, pomoci mu nedokázali ani přivolaní záchranáři. Storkovi původně hrozilo deset až 18 let vězení. Trest je pravomocný, obžalovaný i státní zástupkyně se vzdali práva na odvolání.

O vině obžalovaného podle soudce Martina Lýska není pochyb. Proč se tak stalo, podle soudu neví ani sám obžalovaný. "Nelze pochybovat o tom, že ho chtěl zabít, když mu nůž s devatenácticentimetrovou čepelí bodnul doprostřed hrudníku. Nikdo z nás nemá právo vzít život člověku," prohlásil soudce. Podle něj nejde o výjimečnou nebo mimořádnou situaci, a není tak důvod ukládat trest pod spodní hranici sazby, jak navrhoval obhájce.

Vražda se odehrála loni 21. prosince. Stork u soudu odmítl vypovídat s tím, že nemá co říct. Policistům se k vraždě přiznal. Uvedl, že syn kamarádky byl neustále "zhulený" a napadal matku. "Ten den byl zase protivný a to už jsem se neudržel. Vzal jsem ten nůž, byl to nůž na chleba," vypověděl muž policistům. S nožem poté přiběhl do pokoje a muže vyzval, ať odejde. "Nechtěl, tak jsem ho bodnul. Nůž jsem tam zarazil celý. Když přijela sanitka, už jsem tam jen seděl. Vím, že jsem udělal blbost. Neměl jsem konflikt s nikým jiným, jenom s ním," doplnil muž ve výpovědi.

Matka oběti uvedla, že obžalovaného vzala k sobě, protože ho prý vyhodili z práce, uvolnila mu prostor v malém pokoji. V té době s ní v domě bydlel také její syn. V době tragédie s nimi byl ještě další známý, který však incident prospal v křesle. "Slávek syna prostě neměl rád, ale předtím spolu konflikt neměli. V osudnou chvíli jsem seděla v křesle a najednou jsem viděla mrtvého syna. Dohadovali se a najednou syn ležel na zemi," vypověděla žena. Ve chvíli, kdy viděla bodnou ránu, rychle volala sanitku. To už však zjistila, že syn nedýchá. Z výpovědí u soudu vyšlo najevo, že konflikty v domě byly častější, než žena uváděla, na místo byla několikrát přivolána policie.

Vražda na Jesenicku byla poslední loňskou vraždou v Olomouckém kraji. Kriminalisté loni zaznamenali nárůst počtu vražd a pokusů o ni. Za loňský rok jich registrovali 11, předloni jich bylo osm. Kromě zavražděného muže z Jesenicka se další tři případy staly na Olomoucku, jeden na Přerovsku a dva na Šumpersku. Všechny případy se podařilo kriminalistům objasnit.