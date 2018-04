Za výrok o "brutálním" úniku informací detektiv Komárek potrestán nebude

Bývalý detektiv Jiří Komárek nebude potrestán za to, že nařkl policejního prezidenta Tomáše Tuhého z brutálního úniku informací. Soud mu původně uložil roční podmínku. Krajský soud v Praze však vyhověl Komárkovu odvolání, zrušil původní verdikt a zprostil ho obžaloby. Rozsudek je pravomocný, lze proti němu podat pouze mimořádný opravný prostředek, a to dovolání k Nejvyššímu soudu. Komárek obvinění dlouhodobě odmítá. Čelil obžalobě ze zneužití pravomoci úřední osoby, za což mu hrozilo až pět let vězení nebo zákaz činnosti.

Komárek obvinil Tuhého z úniku informací v červnu 2016, tedy v době reorganizace části policie, při které se Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) a Útvar odhalování korupce a finanční kriminality sloučily do Národní centrály proti organizovanému zločinu. Komárek patřil k nejhlasitějším kritikům reformy. Podle něj byla připravena s cílem odstranit tehdejšího šéfa ÚOOZ Roberta Šlachtu. Tvrdí, že výrokem chtěl docílit toho, aby se o ní začalo více diskutovat.

Podle soudu Komárek svým jednáním naplnil znaky žalovaného přečinu a porušil právo povinnosti mlčenlivosti a nestrannosti. Soud také uvedl, že zasáhl do osobnostních práv policejního prezidenta.

Podle soudu ale zároveň jednal ve veřejném zájmu. Předsedkyně odvolacího trestního senátu Lucie Černé uvedla, že subjektivní stránka případu hrála nejdůležitější roli. "Cílem nebyl žádný osobní prospěch. Sledoval jiný hlavní cíl, a to zvrátit reorganizaci v tom směru, aby nedošlo k ohrožení vyšetřování živých kauz," uvedla Černá. Zdůraznila, že Komárek kvůli situaci vystoupil v médiích, jelikož už se neměl na koho jiného obrátit.

Údajný únik informací souvisel s případem zmanipulování IT zakázek. Tuhý byl prověřován kvůli tomu, že z telefonu, který dříve používali jeho blízcí, údajně unikla sms s informací o chystaném zátahu. Ukázalo se však, že inspekce uvedla do záznamu o zahájení vyšetřování nesprávný směr komunikace a že sms naopak přišla na zmíněný telefon. Komárek i Šlachta policii po spuštění reformy opustili.