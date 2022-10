Za výzvy k násilí vůči politikům uložil zlínský soud muži podmínku a pokutu

Za výzvy k násilí vůči politikům zveřejněné ve videu na sociální síti uložil v pondělí zlínský krajský soud Zdeňku Strapinovi trest odnětí svobody na 2,5 roku s podmíněným odkladem na zkušební dobu čtyř let.

Zároveň musí státu zaplatit pokutu 30 tisíc korun určenou na pomoc obětem trestné činnosti. Soud schválil dohodu o vině a trestu, kterou muž uzavřel se státní zástupkyní Lucií Slámovou. Rozsudek je pravomocný. Za podporu a propagaci terorismu hrozilo Strapinovi pět až 15 let vězení.

Pro mimořádné snížení trestu byly podle žalobkyně splněny všechny zákonné podmínky. "Jednak tam byly okolnosti na straně obviněného, který od počátku s orgány činnými v trestním řízení spolupracoval. Přihlíželi jsme i k opisu rejstříku trestů, kdy se na něho hledělo jako na netrestaného. Vycházeli jsme i z ustálené judikatury, kdy konkrétně i typově se jednalo o méně závažné společensky škodlivé jednání," řekla Slámová.

Podle rozsudku podněcoval muž letos v únoru ve více než hodinovém živém vysílání veřejnost ke spáchání teroristického trestného činu, a to tím, že vyzýval lidi k násilným akcím směřovaným proti poslancům a senátorům. Strapina se prezentoval jako odpůrce vládních opatření přijatých v souvislosti s pandemií covidu-19. Vymezoval se především proti přijetí takzvaného pandemického zákona. "Svoboda každého jednotlivce je omezena zase právy těch dalších," řekla předsedkyně trestního senátu Iveta Šperlichová.

Případ vyšetřovala Národní centrála proti organizovanému zločinu. Devětačtyřicetiletý Strapina v pondělí u soudu potvrdil, že učinil prohlášení o vině dobrovolně. "Motivem byl prostě zkrat, nespokojenost," řekl ke své trestné činnosti Strapina. Tvrdil, že se on i jeho rodina dočkali ze strany státu několika nepravostí.

V roce 2012 justice Strapinu zprostila obžaloby z ubití strýce v Hradčovicích na Uherskohradišťsku, muž tehdy vinu odmítl. Podle soudu ve věci neexistoval žádný přímý důkaz a nepřímé důkazy netvořily řetězec svědčící o jeho vině ani o tom, zda se skutek stal. Znalec totiž nevyloučil ani to, že si poškozený způsobil svá zranění pádem sám. V pondělí Strapina uvedl, že po státu za své trestní stíhání neúspěšně požadoval omluvu a náhradu.

Po vynesení rozsudku Strapina přítomné novináře před soudní síní kritizoval. "Já se vás ptám na jednu věc, proč kolikrát v televizi píšete, i noviny, lži. Vy jste mi zničili a znepříjemnili život. Za to, co jste mi udělali, jak jste mě vláčeli, jak jste mě zdegradovali a zdehonestovali, když mě soud tahal, a udělali jste ze mě vraha. Dodneška je to na internetu, dodneška mě to poškozuje a vy za to nemáte žádný postih, včetně dalších lidí," řekl Strapina. K projednávané kauze se byl ochotný vyjádřit pouze v případě, že mu každé médium, které má o rozhovor s ním zájem, zaplatí 200 tisíc korun.