Za zakrytí nelegálních obchodů s lihem uložil soud podmínky

Za pomoc se zakrytím nelegálních obchodů s lihem organizovaných zločineckou skupinou kolem Radka Březiny uložil ve čtvrtek zlínský krajský soud čtyřem lidem podmíněné tresty. Způsobená škoda na neodvedené spotřební dani činila podle obžaloby v součtu zhruba 2,3 miliardy korun. Třem mužům a jedné ženě hrozilo za zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby pět až deset let vězení. K trestné činnosti se doznali a vyjádřili lítost. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce si ponechal lhůtu pro podání odvolání.

Podle státního zástupce Roberta Henzela odebírali obžalovaní Jana Machálková, Václav Sovadina, Aleš Karban a Pavel Hejný od společnosti Morávia-Chem z Hrobic na Zlínsku skrytě ovládané Radkem Březinou fiktivně autokosmetiku. Líh, který k její výrobě měl být podle vyhotovených falešných dokladů použitý, skupina okolo Březiny podle žalobce využila k výrobě alkoholu, případně jej producentům alkoholu prodávala.

Nyní devětapadesátiletá Machálková a třiasedmdesátiletý Sovadina se podle žalobce trestné činnosti dopouštěli v letech 2007 až 2012, osmačtyřicetiletý Karban v letech 2009 až 2013 a třiapadesátiletý Hejný v letech 2009 až 2011. Za odměnu dostávali zboží nebo peníze. Soud ve čtvrtek všem uložil tříletý trest odnětí svobody s podmíněným odkladem na zkušební dobu pěti let. Machálková se Sovadinou musejí také uhradit peněžitý trest 200 000 korun, Karban s Hejným 500 tisíc korun. Machálkové a Sovadinovi soud dále uložil desetiletý zákaz činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo prokuristy v obchodních korporacích. Karbanovi s Hejným desetiletý zákaz výkonu zaměstnání, povolání a funkce spojené s nakládáním se svěřenými finančními prostředky

"Trest spojený s nepodmíněným odnětím svobody by byl nepřiměřeně vysoký," řekl v odůvodnění rozsudku předseda trestního senátu Radomír Koudela. Za nutné považuje zohlednit časový odstup mezi spácháním trestné činnosti a vynesením rozsudku. Obžalovaní podle něj také nebyli organizátory trestné činnosti. Jejich pozici lze podle Koudely možné připodobnit k bílým koním.

Všichni obžalovaní ve čtvrtek prohlásili vinu, soud tedy mohl upustit od dokazování. "Velice toho lituji, co se přihodilo," řekl Sovadina. V kauze byla obžalovaná i firma MS Grup z Holešova na Kroměřížsku, jejímž je Sovadina jednatelem, soud rozhodl o jejím zrušení. Obžalovaní Karban s Hejným měli v případu status spolupracujících obviněných. "Mrzí mě to, co se stalo," uvedl Karban. "V žádném případě jsem neměl tušení, že jde o nějaký líh," řekl Hejný.

Státní zástupce navrhoval uložit Sovadinovi 6,5 roku, Machálkové 5,5 roku a Karbanovi s Hejným 4,5 roku vězení. Pro společnost MS Grup žádal zákaz činnosti na osm let. Obhájci obžalovaných žádali pro své klienty podmíněné tresty, opatrovník MS Grup považoval jakékoliv potrestání firmy za neúčelné, jelikož podle Sovadiny nevyvíjí od roku 2016 žádnou činnost.

Krajský soud v Brně loni Březinovi zpřísnil trest vězení, který si odpykával za obchody s nezdaněným lihem, ze 13 let na 14 let a devět měsíců. Z vazby se v letech 2012 až 2014 v souvislosti s lihovou kauzou pokusil uplatit kriminalistu a snažil se ovlivnit desítky svědků. Škodu způsobenou daňovými úniky vyčíslil už dříve olomoucký vrchní soud na 5,6 miliardy korun.