Za zbití číšníka si bratři z Nizozemska odpykají několik let

Bratři Armin a Aräsh Nahviovi z Nizozemska si odpykají 5,5 roku a pět let vězení za loňské brutální napadení číšníka v centru Prahy. Pražský vrchní soud potvrdil, že muži spáchali těžké ublížení na zdraví, nikoliv pokus o vraždu, jak skutek kvalifikovala státní zástupkyně. Arminovi snížil odvolací senát trest o půl roku, Aräshovi výši původního trestu potvrdil. Součástí verdiktu je i desetileté vyhoštění obou bratrů z ČR.

"I když šlo nepochybně ze strany obou obžalovaných o brutální útok, nedosáhl ještě takové úrovně, aby naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu vraždy," konstatoval předseda odvolacího senátu Martin Zelenka.

Devětadvacetiletý Armin a o tři roky starší Aräsh přicestovali v dubnu 2018 do české metropole s dalšími přáteli na rozlučku se svobodou. Na zahrádce restaurace u obchodního centra Quadrio se skupina dostala do sporu s obsluhou, protože si do podniku přinesla vlastní alkohol a odmítala odejít. Z následné bitky vyšel nejhůře číšník, který přispěchal na pomoc manažerovi restaurace. Po útoku zůstal ležet v bezvědomí s komplikovanými zlomeninami lebky a s krvácením do mozku. Musel se podrobit několika operacím a zažádal si o invalidní důchod.

Armina Nahviho odsoudil senát také za předchozí napadení hosta v pražském klubu. Skutek vyhodnotil jako výtržnictví, nikoliv jako pokus o ublížení na zdraví, a proto muži o šest měsíců zmírnil původní trest.

Podle rozsudku musí bratři společně uhradit zbitému číšníkovi přes 1,8 milionu korun a dalších 159 tisíc korun musí zaplatit zdravotní pojišťovně.