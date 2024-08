Za znásilňování chlapce navrhla žalobkyně u soudu v Ústí matce trest 10 let

Za dlouhodobé sexuální násilí na chlapci, fyzické a psychické týrání, šíření pornografie a další trestné činy navrhla dnes u Krajského soudu v Ústí nad Labem státní zástupkyně desetiletý trest pro jeho matku. Pro jejího partnera, který podle obžaloby sexuální praktiky plánoval, dokumentoval a také provozoval, pěstoval a užíval konopí, navrhla devět let vězení. Partneři chlapce podle obžaloby zneužívali nejméně sedm let od doby, kdy mu bylo sedm let. Dnes již dospělý muž trpí podle znalců posttraumatickou stresovou poruchou. Obžalovaní se hájili tím, že dítěti chtěli pomoci. S procesem nesouhlasí, dnes uvedli, že soud považují za nezákonný, neboť rozhoduje jménem neplatné republiky.

Trestné činy jsou vymezeny obdobím od roku 2012, kdy žena žila s druhem a nezletilým synem v domě na Lounsku. Státní zástupkyně Klára Kubátová dnes v závěrečné řeči upozornila, že na celou trestnou činnost se přišlo náhodou, kdy se fotografie ženy s dítětem objevila na internetu a policii se podařilo osoby ztotožnit. Domovní prohlídka se uskutečnila v roce 2021, policie tehdy zajistila rozsáhlý obrazový materiál, konopí, semena jedovatého durmanu a další důkazy. "Obrazové záznamy jsou natolik vypovídající, že usvědčují oba obžalované," uvedla Kubátová.

Obžalovaní v hlavním líčení vinu nepopírali. Sexuální praktiky včetně orálního a análního sexu prováděli opakovaně a dlouhodobě, podle obžaloby zneužili k sexu také novorozeného vnuka ženy a k uspokojení využívali také psa. Jednání nahrávali a ukládali do souborů. Matka dnes řekla, že nechtěla synovi ani nikomu jinému ublížit, pokud nějakou psychickou nemoc chlapec má, pramení podle ní z prenatálního a novorozeneckého období. Syn byl podle ženy nemocný, pomočoval se do dvanácti let, chtěli ho vyléčit, močení do úst, označované obžalobou za pissing, popsala jeho matka jako urinoterapii. Oběma hrozí trest od pěti do dvanácti let vězení.

Poškozený u soudu odmítl vypovídat. V přípravném řízení uvedl, že sex s vlastní matkou a močení do úst považoval za normální, doma chodili všichni nazí. Mimo jiné řekl, že mu matka s partnerem vyhrožovali, že nedostane najíst, pokud nebude spolupracovat. Znalci nezjistili u muže a ženy žádnou sexuální deviaci, oba jsou podle nich intelektuálně nadprůměrní a jsou si dobře vědomi toho, co páchají. Žena podle Kubátové žila relativně standardní život, dokud nepotkala nového partnera (obžalovaného), s nímž se uchýlila do bývalého teletníku, kde žili uzavřeni před okolním světem.

Rodina podle státní zástupkyně držela dítě v izolaci, omezila mu kontakt se světem a sourozenci. Chlapec neměl srovnání, jak se žije v jiných rodinách bez těchto praktik, neměl možnost se sám rozhodovat, nevěděl, jak situaci řešit, bál se, že mu nikdo neuvěří, že skončí v dětském domově, řekla Kubátová. Změna přišla s nástupem kritického myšlení ve věku jedenácti až dvanácti let, kdy začal pociťovat stud, poté žil se svým biologickým otcem. Chlapci navrhla státní zástupkyně přiznat požadovaný milion korun za nemajetkovou újmu. Kubátová zdůraznila, že by požadovala vyšší trest, pokud by od skutku uplynula kratší doba. Chlapec je nyní podle znalců uzavřený, prožívá své trauma sám, snaží se vzpomínky vytěsnit, pociťuje úzkost, má obavy ze zvládnutí života.

Partneři u soudu opakovali, že dítěti chtěli pomoci. Obžalovaný popřel, že by vyráběl pornografický materiál, podle svých slov zachycoval běžný život rodiny a fotografování pro něj byla vášeň. Jak se dostaly fotografie na internet, neví. Konopí pěstoval údajně z vědeckého hlediska, využíval ho pro svou potřebu do mastí na bolavá záda. V závěrečné prohlášení muž obvinil režim z nezákonného rozdělení Československa.

Soud vynese rozsudek ve středu.

