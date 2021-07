Za zranění vedoucí ke smrti dítěte vyměřil soud v Plzni chůvě pět let vězení

Za způsobení těžkého zranění, které vedlo později ke smrti devatenáctiměsíčního dítěte vietnamské národnosti, poslal ve středu Krajský soud v Plzni na pět let do vězení devětašedesátiletou chůvu z Chebu Hanu Rettovou. Podle soudu v březnu 2019 úmyslně napadla chlapce, kterému dělala chůvu, a způsobila mu těžká rozsáhlá zranění hlavy. I přes vysoce odbornou lékařskou péči a operaci v motolské nemocnici dítě za týden v důsledku otoku mozku zemřelo.

Obžalovaná, která se vyhlášení rozsudku osobně neúčastnila, striktně odmítla, že by chlapci úmyslně ublížila. Hrozil jí trest osm až 16 let vězení, státní zástupkyně sama navrhla mimořádné snížení trestu na pět let. Soud Rettové zároveň uložil pětiletý zákaz vykonávat práci chůvy u nepříbuzných dětí. Zdravotní pojišťovně má zaplatit téměř 360 tisíc korun a rodičům za smrt jejich jediného dítěte celkem milion korun. Rozsudek není pravomocný, žalobkyně se práva na odvolání vzdala, obhájkyně se ale proti verdiktu na místě odvolala.

Chůva hlídala děti ve vietnamské komunitě v Chebu 20 let. Zranění devatenáctiměsíčnímu chlapci způsobila podle obžaloby 10. března 2019. Dítě bylo problematické, špatně snášelo nepřítomnost rodičů, křičelo, vzdorovalo, plakalo a stále se domáhalo pozornosti chůvy, která měla zároveň na starosti další děti, zaznělo u soudu.

Žalobkyně připustila, že se nepodařilo přesně prokázat mechanismus zranění dítěte, podle znalců na jeho hlavu působilo kontaktní tupé násilí střední až vyšší intenzity. "Je zřejmé, že jednala v nepřímém úmyslu z frustrace z diskomfortu při péči o tak náročné dítě. Jeho odkopnutí nebo odhození bylo vedeno s bezprostředním cílem zamezit jeho dalšímu kontaktu s obžalovanou," uvedla v závěrečné řeči státní zástupkyně. Každému podle ní ale musí být jasné, že tak malé dítě je křehké a zranitelné a nelze ho odhazovat či odkopnout. Chůva podle spisu nepřivolala ihned lékařskou pomoc, sanitku zavolala, až když si pro dítě přišel odpoledne jeho otec a nemohl ho probudit.

Obhájkyně naopak namítla, že dítě mělo na hlavě i starší modřinu. Otok mozku mohlo podle ní způsobit nezjištěné zranění, které vzniklo dříve a mimo byt a přítomnost obžalované chůvy. V jejím bytě pak otok mozku dosáhl takové fáze, že se projevil na stavu a chování dítěte. Skutečnost, že chlapec v kritický den odpoledne usnul, což u něj bylo zcela neobvyklé, si chůva vysvětlila nejjednodušším možným způsobem - že se pláčem a vztekáním unavil a usnul, řekla obhájkyně. Soud ale upozornil na vyjádření znalců, kteří dobu vzniku akutního subdurálního hematomu časově zasadili do doby, kdy byl chlapec v péči chůvy. Obžalovaná pouze připustila, že problematické dítě odstrčila, až spadlo mezi hračky na zadek. Naprosto rezolutně ale odmítla úmyslné fyzické napadení.