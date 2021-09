Začalo očkování třetími dávkami u lidí, kteří mají osm měsíců po očkování

Zdravotníci v nemocnicích začali očkovat třetími dávkami vakcíny proti covidu-19 lidi, kteří už mají osm měsíců od dokončeného očkování. Nejčastěji jde o zdravotníky právě z nemocnic a nejstarší seniory. K pondělnímu dni má nárok asi 7800 lidí. V pražských nemocnicích se v pondělí očkují první desítky zdravotníků. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) jsou oni, nejstarší senioři a chronicky nemocní skupinou, která bude z přeočkování nejvíc profitovat. Počty třetích dávek na webu k očkování ministerstvo zatím nezveřejňuje, publikovány by měly být od úterý.

Hodnotit zájem je podle ministra předčasné. "Doporučujeme tu posilující dávku lidem, kteří jsou ve větším riziku. To jsou chronicky nemocní pacienti, kteří mají predispozici mít těžší průběh covidu, senioři starších 60 let, zdravotníci a sociální pracovníci. To jsou skupiny, kterým doporučujeme, aby se nechali přeočkovat. U těch ostatních to záleží na jejich vůli, není to úplně tak nezbytné," řekl v pondělí ministr novinářům. Očekává, že zájem bude nabíhat pomaleji. "Část lidí využije služeb svého praktického lékaře, nevyužijí registraci do očkovacího místa," dodal.

Už od začátku září mohou dostat dávku, která ochranu před koronavirem posílí, na doporučení lékaře také lidé s oslabenou imunitou. "Na pondělek je u nás ke třetí dávce registrovaných 90 zdravotníků. Kromě nich jsme dosud třetí dávkou očkovali jen 15 pacientů po transplantaci plic," řekla vedoucí PR oddělení Fakultní nemocnice v Motole Ludmila Šimáčková. Podobně už se očkují také pacienti, kteří transplantace orgánů podstoupili v Institutu klinické a experimentální medicíny.

Ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze se podle náměstkyně ředitele pro nelékařské profese Dity Svobodové registrují zatím zdravotníci, tento týden asi 75 denně. "Už se nám dopoledne přihlásili i lidé z řad veřejnosti. Ty začneme očkovat příští týden," řekla. Také Nemocnice Na Homolce a Fakultní nemocnice Bulovka v pondělí spustily registrace. "Naši zdravotníci se mohli interně objednávat na očkování třetí dávkou již od minulého týdne. K této chvíli jsme naočkovali cca 30 našich zdravotníků," napsala před 13.00 mluvčí Bulovky Eva Libigerová.

Lidé, kterým od pondělního dne uplynula osmiměsíční lhůta od podání druhé dávky vakcíny, by v pondělí měli dostat na svůj mobilní telefon SMS zprávu, která je na možnost přeočkování upozorní. K dnešku jich je asi 7800, do konce září 40 tisíc a do konce roku více než milion.

Očkování proti covidu-19 v ČR začalo 27. prosince. Mezi prvními se kromě zdravotníků v nemocnicích očkovali zejména senioři v pobytových zařízeních sociální péče, od poloviny ledna pak také ostatní nad 80 let. Od konce února se pak mohli vakcinovat učitelé a od prvního března se registrace spustily pro lidi nad 70 let.

Aplikovat třetí dávku budou zdravotníci v očkovacích centrech v nemocnicích a také praktičtí lékaři. Očkovat se bude látkami Moderna a Pfizer/BioNTech, tu ale zatím praktici k dispozici nemají. Podle ministra Vojtěch ji začne distributor do ordinací rozvážet v průběhu října, minimální dodávka bude třicet dávek a bude ji třeba vypotřebovat zhruba za měsíc. "Stále je důležité, aby se praktičtí lékaři snažili přesvědčit ty, kdo ještě očkovaní nebyli. To je priorita maximální," dodal.