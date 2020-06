Začaly maturity. Didaktický test s rozestupy a dezinfekcí rukou

Se zhruba dvoumetrovými rozestupy mezi lavicemi a po dezinfekci rukou k ochraně proti koronaviru začali v pondělí maturanti psát didaktické testy státních maturit. Na test z matematiky a francouzštiny se ráno dostavil menší podíl maturantů. Více se jich přihlásilo na angličtinu, která bude odpoledne. Maturity začaly bez komplikací, uvedli ředitelé škol.

K prvnímu pokusu se letos přihlásilo 68 036 maturantů. Kvůli letošní pandemii koronaviru se zkoušky konají za zvýšených hygienických opatření. Před příchodem k testům museli studenti odevzdat čestné prohlášení o své bezinfekčnosti. Při dodržení rozestupů ale nemusí mít při psaní testů roušky.

"Všechno dnes ráno klaplo, komplikace žádné nebyly," řekl předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček, který řídí Masarykovu střední školu chemickou v Praze 1 (MSŠCH). Podobně se vyjádřili i ředitelka Gymnázia Nad Štolou v Praze 7 a šéfka Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová a ředitel Smíchovské střední průmyslové školy (SSPŠ) v Praze 5 Radko Sáblík. "Čestné prohlášení dávali maturanti při příchodu do školy na vrátnici," doplnil. Bez potíží začaly státní maturity také na Gymnáziu Jana Palacha v Praze 1 nebo ve Střední odborné škole pedagogické v Praze 6.

Počet příchozích byl podle ředitelů ráno menší, více jich očekávají odpoledne. Jako první se totiž píšou testy z matematiky a francouzštiny. K matematice se přitom letos přihlásilo 19,9 procenta maturantů a k francouzštině 0,1 procenta. Pro všechny je povinná zkouška z češtiny, z níž bude test v úterý. Druhý povinný předmět je volitelný mezi cizím jazykem a matematikou. Víc než tři čtvrtiny maturantů letos zvolily angličtinu, ze které bude test odpoledne.

O matematiku je menší zájem

Například v MSŠCH maturuje letos zhruba 90 středoškoláků. Kolem třetiny přišlo ráno na matematiku, zbylé dvě třetiny zvolily angličtinu. "Toto je dlouholetý stav," řekl Zajíček. "Záleží to na tom, jaký děti k tomu mají vztah. Matematika pro ně je komfortní v tom, že tam je jen didaktický test, zatímco cizí jazyk má didaktický test, má ústní část a za normálních okolností ještě i písemku," vysvětlil.

SSPŠ má letos zhruba 150 maturantů. Matematiku si vybralo 59, což jsou přibližně dvě pětiny. Zbytek bude skládat zkoušku z angličtiny. Více zájemců o matematiku má Gymnázium Nad Štolou. Maturuje tam z ní 72 studentů, tedy téměř polovina všech. Angličtině dalo přednost 74, němčině dva a jedna studentka se přihlásila k francouzštině.

Naopak jen pětina studentů zvolila matematiku ve Střední odborné škole pedagogické v Evropské ulici v Praze 6. "Ze 44 maturujících se přihlásilo osm lidí na matematiku, zbytek má angličtinu," řekla zástupkyně ředitele Alice Robová. Ještě méně studentů upřednostnilo matematiku na Gymnáziu Jana Palacha v Praze 1. Ze 45 se pro ni rozhodli dva, uvedl zástupce ředitele Josef Končel.

Královéhradecko a Ústecko

Rovněž maturanti Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové v pondělí začali písemnou zkoušku testem z matematiky. Přestože maturity provázejí kvůli koronaviru přísnější hygienická pravidla, průběh zkoušek to zatím nezkomplikovalo, řekl ředitel gymnázia Matěj Ondřej Havel. Na škole se maturitní zkouška týká 150 studentů.

"U vchodu do budovy museli všichni odevzdat čestné prohlášení, že nemají žádné onemocnění. Většina z nich prohlášení vyplnila až na místě, je to možné, jsou zletilí. Na první písemku dorazili všichni studenti. Dnes probíhá matematika a angličtina," řekl Havel.

Kdo se cítil být ohrožený nebo patří do rizikové skupiny, mohl přijít o půl hodiny dříve. "Toho využily jednotky studentů. Letošní maturity jsou spojené s určitými opatřeními, ale zatím to běží dobře, žádnou komplikaci jsme nezaznamenali," řekl Havel.

V Ústí nad Labem si před třídami Střední průmyslové školy Resslova spolužáci popřáli navzájem hodně štěstí a sedli si po jednom do lavic. Někteří byli ve stresu, jiní se tvářili sebejistě. Přesto bylo cítit napětí po celé škole. Před osmou hodinou ranní se postupně dveře do tříd, kde se maturuje, zavřely. Učitelé ještě zkontrolovali občanské průkazy a maturanti se pustili do práce.

Uvažovalo se také o tom, že se letošní maturity konat nebudou. Žákům mělo být uděleno maturitní vysvědčení na základě předešlých studijních výsledků. Kvůli příznivému vývoji epidemie koronaviru se maturantům letos závěrečné zkoušky neodpustily, nemusí ale psát slohové práce z českého a cizího jazyka. Jeden ze studentů, Tomáš Petráček, uvedl, že by byl raději, kdyby maturovat nemusel.

Zástupce ředitele Pavel Novák řekl, že se ke státní maturitě z matematiky přihlásilo zhruba 50 žáků. Odpoledne přijdou studenti, kteří si vybrali anglický jazyk. "Jelikož my jsme technická škola, tak u nás si všeobecně vybírá matematiku víc žáků v poměru k ostatním školám. V poslední době je trend, že se žáci posouvají směrem trošku víc k anglickému jazyku," uvedl Novák.

Škola očekává, že u státní maturity bude úspěšnost obdobná jako v posledních letech. U školní části maturity by mohlo uspět méně studentů. Jednak proto, že nechodili od poloviny března do 11. května do školy kvůli vládou vyhlášené karanténě a jednak také proto, že k maturitě šli bez výjimky všichni studenti čtvrtých ročníků. "Jsou tam žáci, kteří by obyčejně k maturitě nešli, tam si myslím, že ta úspěšnost bude malinko nižší," dodal Novák.

Slohy se letos psát nebudou

Termín maturit se letos kvůli pandemii koronaviru posunul. Původně se testy měly konat na začátku května. Místo toho potrvají od pondělka do středy, kdy budou moct zájemci dělat nepovinnou těžší zkoušku z matematiky, k níž půjde asi pět procent prvomaturantů. K výsledkům tohoto testu přihlížejí některé vysoké školy u přijímání ke studiu.

Součástí státních maturit jsou běžně i slohy z češtiny a cizích jazyků. Letos se měly konat 8. a 30. dubna. S ohledem na to, že se 11. března kvůli šíření koronaviru zavřely školy, oznámil ministr v druhé polovině března, že se letos psát nebudou.