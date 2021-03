Záchranné služby dostanou 450 korun za převoz pacienta s covidem

Zdravotnické záchranné služby dostanou bonus 450 korun za převoz pacienta s prokázanou diagnózou covidu-19. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) bude zahrnutý v kompenzační vyhlášce, kterou chce vydat do konce dubna. Obsahuje také výši odměny pro všechny zdravotníky až 75 tisíc korun. Premiér Andrej Babiš (za ANO) ve čtvrtek uvedl, že se se zdravotnickými odbory shodl, že odměna záchranářům by měla být až 120 tisíc korun. Podle předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníkové bude záležet na přesné formulaci vyhlášky, částka nemusí být dostatečná.

Peníze na odměny zaměstnanců v nemocnicích půjdou ze zvláštního dotačního fondu, u ostatních zdravotníků z veřejného zdravotního pojištění. Za druhou vlnu by měli podle úvazku dostat až 75 tisíc korun. Žitníková ve čtvrtek řekla, že zdravotníci v nemocnicích mají navíc právě příplatky za práci v infekčním prostředí, které záchranáři nemají. To by měla vyhláška srovnat, což je podle ní systémový krok.

"Pro segment zdravotnické záchranné služby je stanovena stejná výše odměny a zároveň bylo dohodnuto, že do kompenzační vyhlášky pro rok 2021 bude zahrnuta bonifikace za převoz pacienta s prokázanou diagnózou covid-19 ve výši 450 korun," napsalo ministerstvo v tiskové zprávě.

Podle Žitníkové ale bude záležet na tom, jestli se 450 korun bude rozpočítávat na tříčlennou posádku, nebo bude pro každého zaměstnance. Jako odměnu odboráři žádali 120 tisíc korun, vyhláška počítá s 75 tisíc a právě 450 korunami na jeden výjezd k pacientovi s covidem-19. "Pokud by se to rozpočítalo, tak to stačit nebude," řekla Žitníková. Chce proto počkat na písemné vyhotovení vyhlášky. Potenciální problém je podle ní také v tom, že pacient musí mít "potvrzenou nákazu". Podle výpočtu rizikového skóre PES je až 40 procent hospitalizovaných přijato do nemocnice bez potvrzené nákazy.

Kompenzační vyhláška upravuje i některé úhrady za loňský rok. "Nyní, po skončení roku 2020, se tak ukazuje, že v některých segmentech zdravotní péče byly propady poskytnuté péče větší, než bylo očekáváno, což by bez dalších opatření způsobilo propad příjmů v rámci vyúčtování roku 2020," uvedl ministr. Jedním z takových oborů je například lázeňství, kompenzované budou také některé odbornosti ambulantních specialistů. Celkové dopady vyhláška budou asi 12,2 miliardy korun.

Pro získání plné kompenzace musí poskytovatel zdravotní péče vykázat alespoň 75 procent objemu péče proti čtvrtému čtvrtletí roku 2018, jinak mu je adekvátně krácena. Na odměny mají zdravotní pojišťovny vyhrazeno 11 miliard korun, vyplatit je musejí do konce května. Dalších 11 miliard korun je ve fondu pro odměny zdravotníků v nemocnicích.