Začíná audit ohledně střetu zájmů Babiše a firmy Agrofert

Evropská auditní mise začne zkoumat dokumenty Státního zemědělského intervenčního fondu, aby zjistila, zda může docházet ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a firmy Agrofert, kterou předloni v únoru vložil do svěřenských fondů. Audit by měl trvat do pátku. Výsledky se pak očekávají v řádu měsíců. Kontroly na ministerstvech pro místní rozvoj a práce a sociálních věcí začaly již v minulém týdnu.

Podezření, že Babiš porušuje evropské nařízení o střetu zájmů, vznesla Transparency International ČR, připojili se k ní i opoziční Piráti. Podle nich Babiš i po vložení Agrofertu do svěřenských fondů může holding ovlivňovat, zároveň jako předseda vlády má vliv i na jednání o podobě evropského rozpočtu a o rozdělování evropských dotací v Česku. Babiš to popírá. Holding Agrofert podle výročních zpráv získal předloni na zemědělských a dalších dotacích 1,95 miliardy korun, o rok dříve pak pak zhruba 1,5 miliardy korun. Přislíbeny ale měl v daných letech dotace o zhruba sto milionů vyšší.

Babiš opakovaně tvrdí, že kvůli evropským dotacím pro firmy koncernu Agrofert není ve střetu zájmů, protože Agrofert, který dříve vlastnil, vložil do svěřenského fondu a nemá na něj žádný vliv. Studie právní služby EK dospěla ale koncem listopadu k závěru, že český premiér z činnosti Agrofertu stále profituje.

Evropský parlament loni v prosinci přijal rezoluci, v níž vyzval komisi k přijetí kroků ve věci možného Babišova střetu zájmů. Europoslanci požadují mimo jiné pozastavení dotací pro Agrofert. Ministerstvo financí oznámilo, že nebude komisi takové žádosti posílat.

Podle zprávy evropských právníků, která koncem listopadu unikla do médií, hrozí to, že Česko bude muset vrátit alespoň část z dotací proplacených loni Agrofertu. Podle analýzy jde o 82 milionů eur (2,1 miliardy korun).

Babiš je také podezřelý z poškození finančních zájmů Evropské unie a z dotačního podvodu v případě padesátimilionové dotace pro farmu Čapí hnízdo. Česko se nakonec rozhodlo nežádat EU o proplacení poskytnuté dotace a naopak vyzvalo koncern Agrofert, aby tyto peníze státu vrátil. Holding tak učinil, zároveň ale odmítl, že by to znamenalo přiznání, že farma získala dotaci neprávem.