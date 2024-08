Začíná festival Prague Pride, do neděle nabídne v Praze 200 akcí na téma rodiny

Začíná 14. ročník festivalu hrdosti leseb, gayů, bisexuálů, trans a queer lidí (LGBT+) Prague Pride. Na několika místech ode dneška do neděle 11. srpna nabídne dvě stovky akcí. Jejich tématem je Rodina, kterou nedefinují geny, ale bezpodmínečné přijetí. Vrcholem bude v sobotu duhový průvod, který stejně jako v předchozích letech půjde z Václavského náměstí na Letnou. Pořádající spolek Prague Pride očekává, že by se do něj mohlo zapojit na 70.000 lidí. Policie kvůli informacím o plánování útoku na nedávnou podobnou akci v Bratislavě posílila bezpečnostní opatření.

Festival s průvodem se v ČR poprvé konal před 13 lety a vyvolal tehdy bouřlivé protesty konzervativců, podle kterých byla přehlídka obscénní a nevkusně vnucovala ideologii homosexualismu. V dalších letech protestní akce slábly. Letos na ni bude v souvislosti s nedávnými výhrůžkami týkajícími se slovenské přehlídky dohlížet více policistů než obvykle. Policie ale uvedla, že nemá informace, že by pražské akci hrozilo konkrétní riziko.

V předvečer oficiálního začátku zahájení se v neděli asi stovka lidí sešla v kostele svatého Martina ve zdi na bohoslužbě. Kazatelna při ní byla ozdobená duhovou vlajkou LGBT+ komunity, tématem kázání pak bylo stvoření člověka. "Jaký byl Boží záměr, když Bůh stvořil svět a člověka, aby byl jeho obrazem? Jak víte, i to je téma, kterým se církev zabývá, když hledá svůj postoj k LGBT+ komunitě," uvedl Zdeněk Turek z ekumenického společenství Logos, který vedl bohoslužbu spolu s vikářkou Českobratrské církve evangelické z pražského Žižkova Eliškou Vančovou.

Týdenní program přehlídky nabídne koncerty, filmy, diskuse, výstavy, bohoslužby, zábavu pro děti, workshopy nebo taneční akce a večírky. Soustředěny budou do deseti oficiálních festivalových míst, přičemž hlavní bude Střelecký ostrov, kde dnes odpoledne festival i slavnostně začne. Celý program je na webu www.praguepride.cz.

Pražský magistrát k zahájení festivalu sexuálních menšin vyvěsí dnes ráno na budově Nové radnice na Mariánském náměstí duhovou vlajku. Podobnou cestou se rozhodla podpořit LGBT+ komunitu i Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, která vlajku vyvěsila na dva týdny na své hlavní budově už minulý týden.

Naopak ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se minulý týden po výtkách spolku Aliance pro rodinu distancovalo od pořadatelů přehlídky. Na svém webu uvedlo, že festival Prague Pride nepodporuje několik let, přesto bylo na jeho webu logo MPSV. Poté, co na to byl resort upozorněn, požádal organizátory o stažení loga. Podle médií si na umístění loga stěžovala Aliance pro rodinu s odkazem na to, že ministerstvo vede lidovec Marian Jurečka.