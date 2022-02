Začíná Národní týden manželství, program zahrnuje přes 60 akcí

V Česku začíná v pondělí Národní týden manželství, který potrvá do neděle. Šestnáctý ročník kampaně na podporu tradičního svazku zahrnuje přes 60 akcí. V programu jsou přednášky, výstavy, valentýnské poutě, kurzy pro páry, předmanželská příprava či obnovy manželských slibů. V tiskové zprávě to uvedli pořadatelé. Za letošní motto si zvolili Ztráty a nálezy. Podle výsledků sčítání lidu ženatých mužů a vdaných žen v Česku ubývá, naopak roste počet rozvedených a svobodných.

Podle koordinátora týdne Petra Adameho mnohé vztahy končí kvůli přemrštěným očekáváním a neochotě odpouštět a přiznat si vlastní nedostatky. "V každém dlouhodobém vztahu jsou věci, které ztrácíme, ale mnoho zase dostáváme nebo objevujeme. Opravdu hluboký vztah vzniká jen tam, kde se milujeme i přesto, že jsme ztratili mnoho iluzí o sobě či o našem partnerovi a našli cestu jak žít s našimi odlišnostmi," uvedl Adame.

Podle organizátorů je tradiční svazek i přes rozvody a růst počtu nesezdaných párů "suverénně nejvíce podporovanou formou soužití". Pořadatelé uvádějí, že podle výsledků jednoho z dřívějších průzkumů by v manželství chtěla žít víc než polovina lidí do 30 let a tři pětiny šedesátníků. Pořadatelé týdne manželství podotýkají, že svazek uzavírají znovu i rozvedení.

Podle výsledků loňského sčítání lidu vdaných a ženatých v zemi ubývá. Za posledních deset let je jich zhruba o desetinu méně. V roce 2001 mělo po svatbě 4,41 milionu lidí nad 15 let, loni o 400 tisíc méně. Naopak vzrostl počet i podíl rozvedených a svobodných.

Kampaň na podporu tradičního svazku se poprvé uskutečnila v roce 1996 v Británii. Postupně se rozšířila do více než 20 zemí. V Česku se koná od roku 2007. Má podporu církví. Letos se koná pod záštitou lidoveckého ministra práce Mariana Jurečky. Podrobnosti o týdnu manželství i jednotlivých akcích najdou zájemci na webu www.tydenmanzelstvi.cz.